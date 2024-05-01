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KPSS 2024 başvurusu ne zaman? | ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ÖABT başvuru tarihleri

ÖSYM tarafından her yıl belirlenen KPSS sınav tarihleri bu yıl için de netleşti. Sınava girecek olan adayların ise öncesinde başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. KPSS lisans başvuruları Mayıs ayında yapılacakken ön lisans başvuru tarihleri ise farklı olacak. 2024 KPSS başvuruları ne zaman? sorusunun yanıtı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 01:00 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 01:20
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KPSS 2024 başvurusu ne zaman? | ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ÖABT başvuru tarihleri

Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans ve lisans düzeylerinde belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor. Her yıl memur omak isteyen milyonlarca aday KPSS'ye giriyor. ÖSYM KPSS 2024 sınav tarihleri ise geçtiğimiz aylarda netleşti. 2024 KPSS başvuruları ne zaman? İşte detaylar...

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2024?

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS lisans oturumları her yıl düzenlenirken, KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları ise 2 yılda bir gerçekleştiriliyor. 2024 yılı içerisinde EKPSS sınavı da organize edilecek. ÖSYM takvimine göre KPSS başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri şu şekilde:

KPSS Lisans başvuruları; 03.05.2024-15.05.2024

KPSS Ön Lisans başvuruları; 13.06.2024--02.07.2024

KPSS Ortaöğretim başvuruları; 18.07.2024-30.07.2024

DHBT başvuruları ise 09.08.2024-15.08.2024.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

  • Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri: 14 Temmuz 2024
  • Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi: 20 - 21 Temmuz 2024
  • KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 4 Ağustos 2024

  • KPSS Ön Lisans: 1 Eylül 2024
  • KPSS Ortaöğretim: 15 Eylül 2024
  • KPSS Din Hizmetleri Alanilgisi Testi (DHBT): 22 Eylül 2024
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