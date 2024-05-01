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SURVIVOR ALL STAR DÜELLOYU KİM KAZANDI? - Survivor 1 Mayıs Çarşamba kim elendi?

Survivor'da All Star sezonu devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam düello heyecanı yaşanacak. SMS oylaması kaldırıldığı bu sezonda sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 1 Mayıs Çarşamba Survivor elenen isim kim oldu? Survivor kim elendi? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 22:10
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SURVIVOR ALL STAR DÜELLOYU KİM KAZANDI? - Survivor 1 Mayıs Çarşamba kim elendi?

SURVIVOR ALL STAR KİM ELENDİ? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam düello heyecanı yaşandı. SMS oylaması kaldırıldığı bu sezonda sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 1 Mayıs Survivor elenen isim kim oldu? Survivor kim elendi? İşte detaylar...

SURVIVOR DÜELLO'YU KİM KAZANDI? KİM ELENDİ?

Survivor 2024 All Star yarışmasında 1 Mayıs Çarşamba günü düello oynandı. Düello finalinde adadan ayrılan isim henüz belli olmadı.

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