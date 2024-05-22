İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI MEB 2024 | Öğretmen il içi tayin, yer değiştirme listesi sorgulama ekranı

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI MEB 2024 | Milli Eğitim Bakanlığı'nın kadrolu öğretmenlerine tanınan il içi yer değiştirme hakkı için başvurular, 13 - 17 Mayıs tarihlerinde alındı. Binlerce Milli Eğitim Müdürlükleri'nin il içi atama kontenjanları listelerine göre tercih yapan öğretmenler, arama motorlarında 'Öğretmen il içi tayin, yer değiştirme listesi sorgulama ekranı'nı araştırıyor. İşte detaylar...

MEB 2024 İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından isteği bağlı il içi yer değiştirme başvuruları 13-17 Mayıs günlerinde online olarak alındı. Atama sonuçları ise 22 Mayıs tarihinde MEB resmi internet adresinden erişime sunulacak. Listelerin ilgili valiliklerce sisteme girilmesi ve atama karanamelerinin oluşturulması işlemi 22-23 Mayıs günlerinde gerçekleşecek.

ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir. İl Milli Eğitim Müdürlükleri, "2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu" gereği sonuç listelerini resmi internet adreslerinden ilan edecek. İhtiyaç listesi açıklanan illeri aşağıdaki listeden takip edebilirsiniz:

MEB 2024 İL İÇİ ATAMA VE YER DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI

Adana 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Adıyaman 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Afyonkarahisar 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Ağrı 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Amasya 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Ankara 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Antalya 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Artvin 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Aydın 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Balıkesir 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Bilecik 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Bingöl 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Bitlis 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Bolu 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Burdur 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Bursa 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Çanakkale 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Çankırı 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Çorum 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Denizli 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Diyarbakır 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Edirne 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Elazığ 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Erzincan 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Erzurum 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Eskişehir 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Gaziantep 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Giresun 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Gümüşhane 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Hakkari 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Hatay 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Isparta 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Mersin 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

İstanbul 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

İzmir 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Kars 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Kastamonu 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Kayseri 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Kırklareli 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Kırşehir 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Kocaeli 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Konya 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Kütahya 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Malatya 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Manisa 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Kahramanmaraş 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Mardin 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Muğla 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Muş 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Nevşehir 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Niğde 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Ordu 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Rize 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Sakarya 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Samsun 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Siirt 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Sinop 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Sivas 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Tekirdağ 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Tokat 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Trabzon 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Tunceli 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Şanlıurfa 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Uşak 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Van 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Yozgat 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Zonguldak 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Aksaray 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Bayburt 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Karaman 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Kırıkkale 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Batman 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Şırnak 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Bartın 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Ardahan 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Iğdır 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Yalova 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Karabük 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Kilis 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Osmaniye 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız

Düzce 2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği Sonuç Listesi için Tıklayınız