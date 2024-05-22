Haberler Haberler KPSS GEÇ BAŞVURU 2024 | KPSS geç başvuru nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

KPSS GEÇ BAŞVURU 2024 | KPSS geç başvuru nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için başvuru tarihini kaçıranlar için ikinci şans başladı. Geç başvuruların 22 Mayıs Çarşamba günü başlamasının ardından KPSS'ye girecek ancak başvurusunu tamamlamamış adaylar arama motorlarında KPSS geç başvuru nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 2024 KPSS geç başvuru ekranı ve merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 12:00 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 12:10
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KPSS GEÇ BAŞVURU 2024 | KPSS geç başvuru nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

KPSS GEÇ BAŞVURU 2024 | Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılacak ancak başvuru sürecinde başvurusunu tamamlamamış adaylar için geç başvuru süreci başladı. 22 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00'dan itibaren geç başvuru yapabilecek olan KPSS adayları arama motorlarında ' KPSS geç başvuru nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

2024 KPSS GEÇ BAŞVURU SON TARİH NE ZAMAN?

KPSS Lisans geç başvuru işlemleri 22 Mayıs Çarşamba günü ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi sayfasına göre saat 10.00'da başladı. Başvurular 22-23 Mayıs 2024 tarihlerinde alınacak. KPSS geç başvuru ücretleri de bu tarihlerde yatırılması gerekecek.

2024 KPSS GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2024 KPSS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

KPSS geç başvuru işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılıyor.

2024 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

KPSS Lisans başvuru ücreti lisans sınavında her oturum için 350 TL, KPSS Alan Bilgisi sınavında her oturum için 235 TL, KPSS ÖABT sınavı için de 350 TL olarak duyurulmuştu. Ge. başvurularda ise ücretler, daha önce belirlenen ücretin yüzde 50 fazlası olarak alınmaktadır. Bu kapsamda 2024 KPSS geç başvuru ücretleri şöyle belirlendi:

KPSS Lisans geç başvuru ücreti 525 TL

KPSS Alan Bilgisi geç başvuru ücreti 352,5 TL

KPSS ÖABT geç başvuru ücreti 525 TL

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