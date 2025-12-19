Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'dan geri dönüş sözleri!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da Teknik Direktör Burak Yılmaz, kısa süre önce takımdan ayrılmış ancak daha sonra Gaziantep FK kulübünün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Yılmaz'ın Teknik Direktör olarak geri döndüğü açıklanmıştı. 40 yaşındaki teknik adam, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Burak Yılmaz'ın açıklamasında geri dönüşünü şu ifadeler ile duyurdu:

"Kulübümüz Gaziantep FK ile yakaladığımız başarılı grafik sonrasında, içime sinmeden de olsa gerçekleşen kısa süreli ayrılığın ardından, bugün yeniden bu büyük şehrin ve camianın bir parçası olarak görevime dönmüş bulunuyorum."