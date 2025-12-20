CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 1.Lig Manisa FK ile Keçiörengücü puanları paylaştı!

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Manisa FK ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 2-2 berabere kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 21:17 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 21:28
1'inci Lig'in 18'inci hafta mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü evinde Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla 2 haftalık galibiyet serisi sona eren Manisa temsilcisi 21, Başkent ekibi ise 24 puana ulaştı. Maçın son dakikasında Ankara Keçiörengücü atağında Manisa FK taraftarı tribüne gelen topu sahaya fırlattı. Hakem oyunu durdurdu, atak sonrası maç sona erince Keçiörengücü oyuncusu İbrahim Akdağ, tribüne koştu. Çıkan gerginlik araya girilmesiyle son buldu.

4'üncü dakikada Oğuzcan topu rakip yarı alana taşıdıktan sonra pasını sol kanattaki Haqi'ye aktardı. Haqi, Ayberk'ten çok şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra ceza sahası içine sokuldu ve sol çaprazdan dar açıdan uzak kale direğine şutunu çekti. Top, kaleci Vedat'ın sol kolunun altından ağlarla buluştu: 0-1.

9'uncu dakikada Ali Dere'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasının soluna düşen topa Diouf vurdu. Savunmada Toure topu sol eliyle kesti. Hakem Süleyman Bahadır pozisyona yakındı ve beyaz noktayı gösterdi.

10'uncu dakikada penaltıda topun başına geçen Fernandes, kaleci Vedat'ı ve topu ayrı köşelere gönderdi: 0-2.

21'inci dakikada Adekanye'nin ceza sahası içi sağ çaprazından sol ayağıyla çektiği şut savunmaya çarpıp merkeze açıldı. Benrahou topu takip etti ve ceza sahası yayının gerisinden sol ayağının dışıyla gelişine nefis bir şut çekti. Top, kalenin sağ üst köşesinden ağlarla buluştu: 1-2.

22'nci dakikada sol kanattan gelişen konuk ekibin atağında Yusuf sağ ayağıyla ortasını ceza sahası içine gönderdi. Arka direğe açılan topa iyi yükselen Adekanye yakın direğe kafa vuruşunu yaptı. Top, kaleci Aykut'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 2-2.

İlk yarı 2-2 sona erdi.

65'inci dakikada Manisa FK atağında ceza sahası dışında topla buluşan Diony'nin vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Kalan dakikalarda iki takımın atakları sonuç vermeyince müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

