Gaziantep FK'dan Burak Yılmaz açıklaması! "Yeniden anlaşmaya varılmıştır"

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gaziantep FK, kısa süre önce takımın teknik direktörlük görevinden ayrılan Burak Yılmaz ile yeniden anlaşmaya varıldığını duyurdu.

İŞTE GAZİANTEP FK'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Gaziantep Futbol Kulübümüze, imza attığı günden bu yana kulübümüzde büyük bir özveriyle çalışan ve takımımızın başında oldukça başarılı bir performans sergileyen Teknik Direktör Burak Yılmaz ile kısa bir ayrılığın ardından yeniden anlaşmaya varılmıştır.

Sayın Burak Yılmaz ve ekibine, bir kez daha hoş geldin diyor; armamız altında süre gelen başarılarının devamını diliyoruz!