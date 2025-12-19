Transferde ortalık karışacak! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği yıldız

Türkiye'de transfer gündemi, Fransa'dan gelen şok bir haberle sallandı. L'Equipe'de yer alan habere göre; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde hedeflediği isimler arasında ortak bir oyuncu çıktı.

Fransa Ligue 1'de Lorient forması giyen Arthur Avom; 3 Büyükler'den ciddi bir ilgi görüyor. Ülkemizde olan ilginin yanı sıra; sözleşmesi bu yaz sona erecek olan orta saha oyuncusunun, farklı seviyelerde birçok kulübün radarında olduğu belirtildi.