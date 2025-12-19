Transferde ortalık karışacak! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği yıldız

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transferde kolları sıvadı. Yaşanan transfer gelişmeleri taraftarlar tarafından dikkatle takip edilirken gündem olan haber Fransa'dan geldi. 3 İstanbul devinin Kamerunlu o futbolcu ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte tüm detaylar...
Türkiye'de transfer gündemi, Fransa'dan gelen şok bir haberle sallandı. L'Equipe'de yer alan habere göre; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde hedeflediği isimler arasında ortak bir oyuncu çıktı.
Fransa Ligue 1'de Lorient forması giyen Arthur Avom; 3 Büyükler'den ciddi bir ilgi görüyor. Ülkemizde olan ilginin yanı sıra; sözleşmesi bu yaz sona erecek olan orta saha oyuncusunun, farklı seviyelerde birçok kulübün radarında olduğu belirtildi.
21 yaşındaki genç futbolcu için Fransa'dan Rennes ve Belçika'dan Club Brugge devreye girdi. Haberde, geçtiğimiz sezon Ligue 2'deki çıkışıyla dikkat çeken Kamerunlu futbolcunun, Ligue 1'de yeterli sayıda maça çıktığı için, sözleşmesindeki bir yıllık uzatma opsiyonu aktive edilebilecek durumda olduğu ifade edildi. Lorient yönetiminin, şu ana kadar bu yönde resmi bir adım atmış olmadığı da vurgulandı.