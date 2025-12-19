CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Transferde ortalık karışacak! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği yıldız

Transferde ortalık karışacak! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği yıldız

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transferde kolları sıvadı. Yaşanan transfer gelişmeleri taraftarlar tarafından dikkatle takip edilirken gündem olan haber Fransa'dan geldi. 3 İstanbul devinin Kamerunlu o futbolcu ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025 Cuma 10:25
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Transferde ortalık karışacak! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği yıldız

Türkiye'de transfer gündemi, Fransa'dan gelen şok bir haberle sallandı. L'Equipe'de yer alan habere göre; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde hedeflediği isimler arasında ortak bir oyuncu çıktı.

Transferde ortalık karışacak! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği yıldız

Fransa Ligue 1'de Lorient forması giyen Arthur Avom; 3 Büyükler'den ciddi bir ilgi görüyor. Ülkemizde olan ilginin yanı sıra; sözleşmesi bu yaz sona erecek olan orta saha oyuncusunun, farklı seviyelerde birçok kulübün radarında olduğu belirtildi.

Transferde ortalık karışacak! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği yıldız

21 yaşındaki genç futbolcu için Fransa'dan Rennes ve Belçika'dan Club Brugge devreye girdi. Haberde, geçtiğimiz sezon Ligue 2'deki çıkışıyla dikkat çeken Kamerunlu futbolcunun, Ligue 1'de yeterli sayıda maça çıktığı için, sözleşmesindeki bir yıllık uzatma opsiyonu aktive edilebilecek durumda olduğu ifade edildi. Lorient yönetiminin, şu ana kadar bu yönde resmi bir adım atmış olmadığı da vurgulandı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bologna-Inter maçı detayları Bologna-Inter maçı detayları 10:00
F.Bahçe'de Jhon Duran'a flaş uyarı! F.Bahçe'de Jhon Duran'a flaş uyarı! 09:49
Borussia Dortmund-Mönchengladbach maçı detayları Borussia Dortmund-Mönchengladbach maçı detayları 09:19
Valencia-Mallorca maçı ne zaman? Valencia-Mallorca maçı ne zaman? 09:01
Esenler Erokspor-Sarıyerspor maçı detayları Esenler Erokspor-Sarıyerspor maçı detayları 08:45
Maçın ardından o futbolcu için övgü dolu sözler! Maçın ardından o futbolcu için övgü dolu sözler! 08:21
Daha Eski
Kocaelispor-Antalyaspor maçı detayları Kocaelispor-Antalyaspor maçı detayları 08:11
İtalya Süper Kupa'da ilk finalist Napoli! İtalya Süper Kupa'da ilk finalist Napoli! 01:34
FIFA Arap Kupası'nda şampiyon Fas oldu FIFA Arap Kupası'nda şampiyon Fas oldu 01:32
G.Saray galibiyetle başladı! G.Saray galibiyetle başladı! 01:15
Fenerbahçe Beko İtalya'da galip! Fenerbahçe Beko İtalya'da galip! 01:15
Bayern Münih'ten Goretzka kararı! F.Bahçe... Bayern Münih'ten Goretzka kararı! F.Bahçe... 01:15