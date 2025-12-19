CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague Anadolu Efes-Dubai Basketball maçı CANLI | EuroLeague CANLI MAÇ

Anadolu Efes-Dubai Basketball maçı CANLI | EuroLeague CANLI MAÇ

EuroLeague'in 17. haftasında Anadolu Efes ile Dubai Basketball karşı karşıya geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri takımına karşı ilk defa mücadele eden temsilcimiz, kazanmanın yollarını arıyor. Başantrenör Pablo Laso yönetiminde geçtiğimiz hafta Zalgiris'i 87-64 mağlup eden Anadolu Efes, İstanbul'da oynanan kritik karşılaşmada iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Anadolu Efes-Dubai Basketball maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025 Cuma 20:23
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anadolu Efes-Dubai Basketball maçı CANLI | EuroLeague CANLI MAÇ

EuroLeague'de 17. hafta heyecanı, Anadolu Efes ile Dubai Basketball arasında oynanan dikkat çekici karşılaşmayla devam ediyor. Temsilcimiz, Birleşik Arap Emirlikleri ekibiyle tarihinde ilk kez karşı karşıya gelirken, bu özel randevuda galibiyete uzanmanın planlarını yapıyor. Başantrenör Pablo Laso'nun yönetiminde geçtiğimiz hafta Zalgiris'i farklı skorla mağlup ederek moral kazanan lacivert-beyazlılar, İstanbul'da oynanan mücadelede taraftar desteğini de arkasına alarak avantaj sağlamak istiyor.

ANADOLU EFES-DUBAİ BASKETBALL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'de 17. haftada oynanan Anadolu Efes-Dubai Basketball maçı 19 Aralık Cuma günü saat 20.30'da başladı.

ANADOLU EFES-DUBAİ BASKETBALL MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan Anadolu Efes-Dubai Basketball maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

AVRUPA ARENASI'NDA 892. RANDEVU

Anadolu Efes, Dubai Basketball karşısında Avrupa arenasındaki 892. maçına çıktı. Bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 891 karşılaşmada 500 galibiyet alan lacivert-beyazlı ekip, 391 defa mağlup ayrıldı (galibiyet yüzdesi: % 56,1).

EUROLEAGUE'DE 644. MAÇ

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Euroleague'de 644. maçına çıkan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 643 karşılaşmada 343 galibiyet ve 300 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 53,3) elde etti.

ANADOLU EFES-DUBAİ BASKETBALL MAÇI ÖNCESİ SON NOTLAR

Euroleague'in 16. haftasında Anadolu Efes Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı deplasmanda 87-64 mağlup etmiş, Dubai Basketball ise İsrail ekibi Maccabi Rapyd Tel Aviv'e evinde 97-95 yenilmişti. Euroleague'de 16. haftanın ardından Anadolu Efes 6 galibiyet ve 10 mağlubiyet ile 16., Dubai Basketball ise yedi galibiyet ve dokuz mağlubiyet ile 13. sırada yer alıyor.

CANLI

1. PERİYOT: Anadolu Efes 0-0 Dubai Basketball

Sadettin Saran'dan ilk açıklama!
Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapılıyor
DİĞER
Beşiktaş’tan Arjantinli stoper sürprizi! Brezilya basını duyurdu
Son dakika | Uyuşturucu soruşturması genişletildi: Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın evine arama! İlk açıklama geldi
Ünlü gazeteci duyurdu: F.Bahçe anlaştı!
Bayern Münih'ten Goretzka kararı! F.Bahçe...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kocaelispor-Antalyaspor | CANLI Kocaelispor-Antalyaspor | CANLI 19:27
Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapılıyor Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapılıyor 18:45
Trabzonspor'un Gençlerbirliği mesaisi sürüyor Trabzonspor'un Gençlerbirliği mesaisi sürüyor 18:14
Milli yıldız Dünya Kupası için G.Saray'a gelebilir! Milli yıldız Dünya Kupası için G.Saray'a gelebilir! 15:28
Alvarez'e ülkesinden şaşırtan eleştiri! Alvarez'e ülkesinden şaşırtan eleştiri! 14:56
Jelert için flaş bonservis açıklaması! Jelert için flaş bonservis açıklaması! 14:27
Daha Eski
Samsun'un yıldızı F.Bahçe'ye! Samsun'un yıldızı F.Bahçe'ye! 12:41
İşte Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri! İşte Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri! 12:05
G.Saraylı futbolcu MLS'ye mi gidiyor? G.Saraylı futbolcu MLS'ye mi gidiyor? 11:44
F.Bahçe'de flaş gelişme! Becao... F.Bahçe'de flaş gelişme! Becao... 11:04
Kamerunlu futbolcu devleri birbirine düşürdü! Kamerunlu futbolcu devleri birbirine düşürdü! 10:24
Anadolu Efes-Dubai Basketball maçı detayları Anadolu Efes-Dubai Basketball maçı detayları 10:22