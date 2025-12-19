Anadolu Efes-Dubai Basketball maçı CANLI | EuroLeague CANLI MAÇ

EuroLeague'de 17. hafta heyecanı, Anadolu Efes ile Dubai Basketball arasında oynanan dikkat çekici karşılaşmayla devam ediyor. Temsilcimiz, Birleşik Arap Emirlikleri ekibiyle tarihinde ilk kez karşı karşıya gelirken, bu özel randevuda galibiyete uzanmanın planlarını yapıyor. Başantrenör Pablo Laso'nun yönetiminde geçtiğimiz hafta Zalgiris'i farklı skorla mağlup ederek moral kazanan lacivert-beyazlılar, İstanbul'da oynanan mücadelede taraftar desteğini de arkasına alarak avantaj sağlamak istiyor.

ANADOLU EFES-DUBAİ BASKETBALL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'de 17. haftada oynanan Anadolu Efes-Dubai Basketball maçı 19 Aralık Cuma günü saat 20.30'da başladı.

ANADOLU EFES-DUBAİ BASKETBALL MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan Anadolu Efes-Dubai Basketball maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

AVRUPA ARENASI'NDA 892. RANDEVU

Anadolu Efes, Dubai Basketball karşısında Avrupa arenasındaki 892. maçına çıktı. Bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 891 karşılaşmada 500 galibiyet alan lacivert-beyazlı ekip, 391 defa mağlup ayrıldı (galibiyet yüzdesi: % 56,1).

EUROLEAGUE'DE 644. MAÇ

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Euroleague'de 644. maçına çıkan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 643 karşılaşmada 343 galibiyet ve 300 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 53,3) elde etti.

ANADOLU EFES-DUBAİ BASKETBALL MAÇI ÖNCESİ SON NOTLAR

Euroleague'in 16. haftasında Anadolu Efes Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı deplasmanda 87-64 mağlup etmiş, Dubai Basketball ise İsrail ekibi Maccabi Rapyd Tel Aviv'e evinde 97-95 yenilmişti. Euroleague'de 16. haftanın ardından Anadolu Efes 6 galibiyet ve 10 mağlubiyet ile 16., Dubai Basketball ise yedi galibiyet ve dokuz mağlubiyet ile 13. sırada yer alıyor.

CANLI

1. PERİYOT: Anadolu Efes 0-0 Dubai Basketball