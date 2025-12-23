Sergen Yalçın: Pozisyon vermedik

Maç Sonuçları

Giriş: 23 Aralık 2025, Salı 23:15 Güncelleme: 23 Aralık 2025, Salı 23:21

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından "Bence güzel bir maç oldu. İki büyük camiaya yakışır, centilmence, oyuncuların sahada her şeylerini verdiği bir derbi müsabakası oldu." dedi. İşte o açıklamalar...

"HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYETTİ"

"Sonlarda kazanmak çok önemliydi. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Oyunun totalinde çok daha fazla pozisyonumuz var. Rakibe pozisyon vermedik. Hatta bir penaltı pozisyonumuz da var. En önemli şey, oyun planına sadakatti. Ön alan baskısıyla başladık ve son ana kadar devam ettirdik. Son haftalarda takımımız fiziksel olarak gelişim gösterdik, oyuna da yansıtıyoruz ama şanssızlıklar yaşıyoruz. Sonlarda gelen gol, şanssızlığın kırılmasıdır belki. Kupa uzun maraton, 1 maç kazandık ama yol uzun. Oyuncuların isteği, arzusu, planımız her şey çok olumluydu."

