Fenerbahçe yıldız isme imzayı attırıyor! Sözleşme süresi belli oldu

Fenerbahçe yıldız isme imzayı attırıyor! Sözleşme süresi belli oldu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Fenerbahçe, ilk transferini açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin gösterdiği performansla dikkat çeken yıldız futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 09:11 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 09:16
Fenerbahçe yıldız isme imzayı attırıyor! Sözleşme süresi belli oldu

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertliler, ocak ayı transfer döneminin ilk hamlesini bitirmeye artık çok yaklaştı.

Fenerbahçe yıldız isme imzayı attırıyor! Sözleşme süresi belli oldu

Fenerbahçe yönetimi, Samsunspor'un Hollandalı yıldızı Anthony Musaba ile anlaşmaya vardı. Musaba'nın 6 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödeneceği vurgulandı.

Fenerbahçe yıldız isme imzayı attırıyor! Sözleşme süresi belli oldu

25 yaşındaki kanat oyuncusunun da Fenerbahçe forması giymeye istekli olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe yıldız isme imzayı attırıyor! Sözleşme süresi belli oldu

Sezon başında Samsunspor'a gelen Musaba ligin ilk yarısında ve UEFA Konferans Ligi'ndeki performansıyla ses getirmişti.

Fenerbahçe yıldız isme imzayı attırıyor! Sözleşme süresi belli oldu

HÜCUMDA ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM

Fenerbahçe'nin serbest kalma bedelini ödeyerek Samsunspor'dan transfer etmeye hazırlandığı Anthony Musaba ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanacağı dile getirildi.

Fenerbahçe yıldız isme imzayı attırıyor! Sözleşme süresi belli oldu

Samsunspor ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi olan Hollandalı futbolcu, sezon başında İngiltere'nin Sheffield Wednesday kulübünden 1 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

