Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında karşı karşıya geldi. Yılın son derbisi olan mücadelede devre arasına 1-1'lik eşitlik ile gidildi. Beşiktaş, 90+1'de bulduğu gol ile mücadeleyi 2-1 kazandı. Karşılaşmada yaşanan pozisyonlar ve hakem kararları dikkat çekti.

Siyah-beyazlıların iki golü de Vaclav Cerny'den (dk. 33 ve 90+1) geldi. Ev sahibinin tek golünü ise 43. dakikada penaltıdan Marco Asensio kaydetti.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

SARI-LACİVERTLİLERDE EKSİKLER

Sarı-lacivertliler, derbiye birçok oyuncusundan yoksun çıktı. Sakatlıkları bulunan Archie Brown, Nelson Semedo, Edson Alvarez ve Anderson Talisca'nın tedavileri sürüyor. Afrika Uluslar Kupası için ülkelerine giden Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene'nin yanı sıra son oynanan lig maçı sonrası ailevi talepler doğrultusunda izin verilen Ederson ve Jhon Duran ile geçtiğimiz sezondan kart cezası bulunan Fred de takımı yalnız bıraktı.

İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao'nun da kadro dışı durumları devam ediyor.

CERNY KADIKÖY'Ü SEVİYOR

Beşiktaş, Kadıköy'de Cerny'nin golleri ile 2-1 galip geldi. Bu sonuç ile birlikte Fenerbahçe'nin 16 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Vaclav Cerny, Kadıköy'deki gol sayısını 4'e çıkardı.

BARTUĞ ELMAZ İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki orta sahası Bartuğ Elmaz, derbiye 11'de başladı. Bu sezon Süper Lig'de 5 maçta süre alan Bartuğ, Beşiktaş maçıyla birlikte ilk kez 11'de şans buldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU EN UÇTA BAŞLADI

Sarı-lacivertlilerde milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, siyah-beyazlılara karşı en uçta takımının gol umudu olarak başladı. Bu sezon hücumda genellikle sol kanat ve forvet arkasında oynayan Kerem; Youssef En-Nesyri, Talisca ve Jhon Duran'ın yokluğunda forvet mevkiinde görev aldı.

RAFA SILVA KADRODA YOK

Beşiktaş'ta Rafa Silva, Fenerbahçe karşılaşmasının geniş kadrosunda yer almadı. Rafa, tam 5 hafta aranın ardından ligdeki Çaykur Rizespor mücadelesinde kadroya girmesine rağmen formayı sırtına geçirememişti.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, fiziksel olarak hazır durumda bulunmadığını belirttiği Portekizli oyuncuya Fenerbahçe mücadelesinde şans tanımadı.

TRİBÜNLERDEN 'BİRLİKTELİK' MESAJI

Bu sezon lig ve Avrupa kupalarında dolu tribünlere oynayan Fenerbahçe'de tribünler Beşiktaş derbisinde de tıklım tıklım doldu. Maraton üst tribününe, "Biriz, Birlikteyiz, Şampiyon Olacağız!" pankartı asıldı. Öte yandan iki takımın futbolcuları müsabakaya, "Filistin yalnız değildir. 1 ocak 08.30 Galata" yazılı pankartla çıktı.