Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda oynanan yılın son derbisinde deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar zorlu rakibini Vaclav Cerny'nin golleri ile 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşım dikkat çekti.

İŞTE O PAYLAŞIM

KISA SÜRE SONRA 2. PAYLAŞIM GELDİ

Beşiktaş, yaptığı bu paylaşımın ardından Fenerbahçe'ye bir paylaşım daha yaparak göndermede bulundu. Siyah beyazlıların ikinci paylaşımının teması ise "Fenerbahçe'nin 2025 yılı özeti" oldu.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN 2. PAYLAŞIMI