Maç Sonuçları

Sonuçlar
Türkiye Kupası Haberler Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisi sonrası flaş paylaşım! Kerem Aktürkoğlu detayı...

Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisi sonrası flaş paylaşım! Kerem Aktürkoğlu detayı...

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda oynanan yılın son derbisinde Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşım dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Giriş: 23 Aralık 2025, Salı 23:06 Güncelleme: 23 Aralık 2025, Salı 23:57

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda oynanan yılın son derbisinde deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar zorlu rakibini Vaclav Cerny'nin golleri ile 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşım dikkat çekti.

İŞTE O PAYLAŞIM

KISA SÜRE SONRA 2. PAYLAŞIM GELDİ

Beşiktaş, yaptığı bu paylaşımın ardından Fenerbahçe'ye bir paylaşım daha yaparak göndermede bulundu. Siyah beyazlıların ikinci paylaşımının teması ise "Fenerbahçe'nin 2025 yılı özeti" oldu.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN 2. PAYLAŞIMI

EN SON HABERLER

Gol düellosunda Iğdır FK ile Aliağa FK yenişemedi! İşte maçın özeti
Beşiktaş kupa derbisinde Fenerbahçe'yi uzatmalarda devirdi: 2-1
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası canlı izle
Boluspor ile Fethiyespor yenişemedi: 0-0
Domenico Tedesco'dan mağlubiyet sözleri! "Bu da oyunun bir parçası"