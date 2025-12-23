Maç Sonuçları

Sonuçlar
Türkiye Kupası Haberler Beşiktaş'tan Orkun Kökçü'nün pozisyonuna tepki! "Basma yok! Oyna devam!"

Beşiktaş'tan Orkun Kökçü'nün pozisyonuna tepki! "Basma yok! Oyna devam!"

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe'ye konuk oldu. Siyah-beyazlı ekip mücadelenin devre arasında resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile maçın hakemine tepki gösterdi. İşte o paylaşım...

Giriş: 23 Aralık 2025, Salı 21:47 Güncelleme: 23 Aralık 2025, Salı 21:56

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçı derbiye sahne oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanına konuk oldu. Siyah-beyazlı ekip maçın 10. dakikasında İsmail Yüksek'in Orkun Kökçü'ye yaptığı hareket sonrası hakem Oğuzhan Çakır'dan kart bekledi. Beşiktaş, derbinin devre arasında resmi sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım ile bu pozisyona tepki gösterdi. Beşiktaş, "Basma yok! Oyna devam!" ifadelerine yer verdi.

İŞTE O PAYLAŞIM

Beşiktaşlı oyuncular kart bekledi! Devamını Oku BUNU DA OKU

EN SON HABERLER

Gol düellosunda Iğdır FK ile Aliağa FK yenişemedi! İşte maçın özeti
Beşiktaş kupa derbisinde Fenerbahçe'yi uzatmalarda devirdi: 2-1
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası canlı izle
Boluspor ile Fethiyespor yenişemedi: 0-0
Domenico Tedesco'dan mağlubiyet sözleri! "Bu da oyunun bir parçası"