Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçı derbiye sahne oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanına konuk oldu. Siyah-beyazlı ekip maçın 10. dakikasında İsmail Yüksek'in Orkun Kökçü'ye yaptığı hareket sonrası hakem Oğuzhan Çakır'dan kart bekledi. Beşiktaş, derbinin devre arasında resmi sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım ile bu pozisyona tepki gösterdi. Beşiktaş, "Basma yok! Oyna devam!" ifadelerine yer verdi.

İŞTE O PAYLAŞIM