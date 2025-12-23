CANLI SKOR ANA SAYFA
Anadolu Efes, ASVEL deplasmanında sonunu getiremedi: 103-99

Anadolu Efes, ASVEL deplasmanında sonunu getiremedi: 103-99

EuroLeague’in 18. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda ASVEL ile karşılaştı. Lacivert-beyazlılar 2 kez uzatmaya giden mücadeleyi 103-99 kaybetti. İşte detaylar...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 22:42 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 01:24
Anadolu Efes, ASVEL deplasmanında sonunu getiremedi: 103-99

EuroLeague'in 18. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, ASVEL'e konuk oldu. Lacivert-beyazlılar, ligin son sırasında bulunan Fransız rakibine karşı 2 uzatmanın sonunda 103-99 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, EuroLeague'deki 12. mağlubiyetini aldı. ASVEL ise 5. galibiyetini elde etti.

İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI

1. Çeyrek Sonucu: ASVEL 24-23 A. Efes

Devre Arası: ASVEL 41-41 A. Efes

3. Çeyrek Sonucu: ASVEL 58-62 A. Efes

Normal Süre Sonucu: ASVEL 80-80 A. Efes

1. Uzatma Çeyreği Sonucu: ASVEL 92-92 A. Efes

