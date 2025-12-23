Anadolu Efes, ASVEL deplasmanında sonunu getiremedi: 103-99

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

EuroLeague'in 18. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, ASVEL'e konuk oldu. Lacivert-beyazlılar, ligin son sırasında bulunan Fransız rakibine karşı 2 uzatmanın sonunda 103-99 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, EuroLeague'deki 12. mağlubiyetini aldı. ASVEL ise 5. galibiyetini elde etti.

İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI

1. Çeyrek Sonucu: ASVEL 24-23 A. Efes

Devre Arası: ASVEL 41-41 A. Efes

3. Çeyrek Sonucu: ASVEL 58-62 A. Efes

Normal Süre Sonucu: ASVEL 80-80 A. Efes

1. Uzatma Çeyreği Sonucu: ASVEL 92-92 A. Efes