Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi!

Ziraat Türkiye Kupası
TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’in 17. haftasında yaşanan ihlaller nedeniyle aralarında Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de bulunduğu 7 kulübü PFDK’ye sevk ederken, Gaziantep FK oyuncusu Kevin Rodrigues’i de hakaret gerekçesiyle disipline gönderdi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 09:29
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 17. haftasında yapılan ihlallerden dolayı sevkler gerçekleştirildi.

Galatasaray, çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket; Trabzonspor, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları; Beşiktaş, Fenerbahçe, Göztepe, Kasımpaşa ve Zecorner Kayserispor ise çirkin ve kötü tezahürat gerekçelerinden dolayı PFDK'ye gönderildi.

RAMS Başakşehir müsabakasında kırmızı kart gören Gaziantep FK futbolcusu Kevin Rodrigues de hakaret nedeniyle disipline sevk edildi.

