Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş oynadığı son 7 maçta mağlup olmadı!

Beşiktaş oynadığı son 7 maçta mağlup olmadı!

Beşiktaş, Süper Lig’de 6, Türkiye Kupası’nda 1 olmak üzere oynadığı son 7 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. İşte detaylar...

24 Aralık 2025 Çarşamba 09:01
Beşiktaş oynadığı son 7 maçta mağlup olmadı!

Beşiktaş, 6'sı Süper Lig ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı son 7 maçta mağlup olmadı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlıların son haftalardaki kaybetmeme serisi de devam etti.

Kartal, 6'sı Süper Lig ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı son 7 maçta mağlubiyet görmedi.

Ligdeki son 6 mücadelede Antalyaspor, Fatih Karagümrük ve Çaykur Rizespor karşısında galip gelen siyah-beyazlılar; Samsunspor, Gaziantep FK ile Trabzonspor'la da berabere kaldı.

Kara Kartal, son yenilgisini 2 Kasım 2025 tarihinde Dolmabahçe'de Fenerbahçe'ye karşı 3-2'lik skorla almıştı.

Usta yazarlar dev derbiyi yorumladı!
