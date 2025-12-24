CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Beşiktaş yorumu! "Nasıl bu kadar kötü olabilir"

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Dev mücadele siyah beyazlıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Derbinin ardından Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül yıldız ismin performansını eleştirdi. İşte Üründül'ün yazısı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 09:03
"Dün gece, futbol kalitesi düşük ama mücadele dozu yüksek bir derbi izledik. Tedesco, ilk 11'i bile sahaya çıkarmakta şartlar gereği çok zorlandı."

"Bunun yanında da oyun içinde de hamle şansı çok yetersizdi. Aslında, Tedesco normalde bir maçta 4-5 oyuncu değiştiren bir teknik adam. Bu şartlarda F.Bahçe bana göre iyi mücadele etti. Bir ara ikinci yarıda kısa bir bölüm sıkıntılar yaşadı, orada da Tarık başarılıydı. Son bölümde 3 genç sahaya girdi. "

"Eleştirilecek en önemli konu, bu kadar eksik varken oyunun uzatma bölümünde önemli bir hata ile maçı beraberliğe bağlayamamaktı."

"Genç Bartuğ iyi görev yaptı. Asensio beklenen performansı sergileyemedi. Szymanski kendine güvenini kaybetmiş durumda. Bu açıkça görülüyor. Ama bana göre en büyük problem Oğuz Aydın. Böyle meziyetli bir oyuncu nasıl bu kadar kötü oynayabilir! Belli ki kendine bakmıyor."

"Kerem de milli takımda oynadığı görev yerinde çalışkandı ama üretemedi. Tabii kendisine de yardım gelmedi. F.Bahçe açısından en olumsuz görüntü, penaltı golü dışında rakip kaleye tek şutun gelmemesiydi."

"Beşiktaş, çok iyi oynamasa da hırslıydı. Bunun da nedeni sahasındaki son derbideki yenilgiydi. İyi mücadele ettiler, pres yaptılar. Sergen Yalçın rakibine göre olan ciddi kulübe artısını yerinde kullandı."

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
