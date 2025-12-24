Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Beşiktaş yorumu! "Nasıl bu kadar kötü olabilir"

"Bunun yanında da oyun içinde de hamle şansı çok yetersizdi. Aslında, Tedesco normalde bir maçta 4-5 oyuncu değiştiren bir teknik adam. Bu şartlarda F.Bahçe bana göre iyi mücadele etti. Bir ara ikinci yarıda kısa bir bölüm sıkıntılar yaşadı, orada da Tarık başarılıydı. Son bölümde 3 genç sahaya girdi. "