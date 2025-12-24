CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Sadettin Saran'ın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu!

Sadettin Saran'ın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın Adli Tıp Kurumu'nda verdiği uyuşturucu testinin sonucu ortaya çıktı. Saran'ın saç örneğinden alınan incelemede kokain değerinin pozitif çıktığı belirlendi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 09:38 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 10:07
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sadettin Saran'ın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu!

DHA'da yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 'uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu madde kullanma ve uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' suçlarından ifadeye çağrılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Saran, hakimlik tarafından yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Öte yandan Sadettin Saran'ın Adli Tıp Kurumu'nda verdiği uyuşturucu testinin sonucu ortaya çıktı. Şüpheli Saran'ın saç örneğinden alınan incelemede kokain değerinin pozitif çıktığı belirlendi.

REKLAM - Casper
Usta yazarlar dev derbiyi yorumladı!
DİĞER
Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye olay gönderme! Kerem Aktürkoğlu detayı
CANLI ANLATIM | Ankara'da düşen Libya uçağındaki karakutu bulundu!
Galatasaray'dan beklenmedik transfer!
Galatasaray'dan genç forvete kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Saran'ın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu! Saran'ın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu! 09:37
Galatasaray'dan genç forvete kanca! Galatasaray'dan genç forvete kanca! 09:36
G.Saray'da Hakan Çalhanoğlu hareketliliği! G.Saray'da Hakan Çalhanoğlu hareketliliği! 09:29
Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Galatasaray'dan beklenmedik transfer! 09:29
PFDK sevkleri açıklandı! PFDK sevkleri açıklandı! 09:28
Fenerbahçe'de ilk kayıp! Fenerbahçe'de ilk kayıp! 09:11
Daha Eski
F.Bahçe ilk transferini bitirdi! İşte sözleşme süresi F.Bahçe ilk transferini bitirdi! İşte sözleşme süresi 09:11
Ömer Üründül: Nasıl bu kadar kötü olabilir Ömer Üründül: Nasıl bu kadar kötü olabilir 09:02
Beşiktaş'ta yenilmezlik serisi! Beşiktaş'ta yenilmezlik serisi! 09:01
Ahmet Çakar’dan flaş hakem eleştirisi! Ahmet Çakar’dan flaş hakem eleştirisi! 08:57
Usta yazarlar dev derbiyi yorumladı! Usta yazarlar dev derbiyi yorumladı! 08:31
Kupa derbisinde zafer Beşiktaş'ın! Kupa derbisinde zafer Beşiktaş'ın! 01:26