Ahmet Çakar’dan flaş Oğuzhan Çakır eleştirisi! “Asla bu seviyenin hakemi değil”

Deneyimli yorumcu, "Beşiktaş bu sezon belki de tek tutunacağı dal olan Türkiye Kupası'na çok iyi başladı ama asıl şaşırtan Fenerbahçe'nin performansıydı. 1-2 oyuncu dışında tel tel döküldüler" ifadelerini kullandı. Çakar, özellikle Sebastian Szymanski için "Futbolu ve Fenerbahçe'yi kafasından silmiş" derken, Kerem Aktürkoğlu'nun kötü oynadıkça daha da strese girdiğini belirtti. Gecenin hayal kırıklıklarından birinin Oğuz Aydın olduğunu söyleyen Çakar, Fenerbahçe adına sadece Marco Asensio'nun iyi bir performans sergilediğini ifade etti.