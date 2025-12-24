Ahmet Çakar’dan flaş Oğuzhan Çakır eleştirisi! “Asla bu seviyenin hakemi değil”

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan derbide gülen taraf, 90 dakika sonunda sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş oldu.
Mücadelenin ardından Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, derbiyi köşesinde masaya yatırdı. Çakar, Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'na iyi bir başlangıç yaptığını vurgularken Fenerbahçe'nin performansını ağır sözlerle eleştirdi.
Deneyimli yorumcu, "Beşiktaş bu sezon belki de tek tutunacağı dal olan Türkiye Kupası'na çok iyi başladı ama asıl şaşırtan Fenerbahçe'nin performansıydı. 1-2 oyuncu dışında tel tel döküldüler" ifadelerini kullandı. Çakar, özellikle Sebastian Szymanski için "Futbolu ve Fenerbahçe'yi kafasından silmiş" derken, Kerem Aktürkoğlu'nun kötü oynadıkça daha da strese girdiğini belirtti. Gecenin hayal kırıklıklarından birinin Oğuz Aydın olduğunu söyleyen Çakar, Fenerbahçe adına sadece Marco Asensio'nun iyi bir performans sergilediğini ifade etti.
Beşiktaş'ın galibiyetinde Tammy Abraham – Vaclav Cerny ortaklığının belirleyici olduğunu yazan Çakar, "İki gol de bu ikilinin iş birliğinden geldi. İlk golde Abraham'ın pası, ikinci golde ise adeta asist gibi yaptığı hamle belirleyiciydi" dedi. Ancak Abraham'ın devre sonuna doğru Mert Müldür'e yaptığı müdahale sonrası verilen penaltıyı da "gereksiz" olarak nitelendirdi.
İkinci yarıda da pozisyonları bulan tarafın Beşiktaş olduğunu vurgulayan Çakar, kaleci Tarık Çetin'in kısa sürede önemli kurtarışlara imza attığını, ancak son dakikada Cerny'yi durduramadığını belirtti. Bu pozisyonda Jayden Oosterwolde'nin hamlesini de sert sözlerle eleştirdi.
Hakem performansına da değinen Ahmet Çakar, Oğuzhan Çakır'ın bu seviyede bir derbiyi yönetebilecek bir hakem olmadığını savundu. Son dakikalarda Orkun Kökçü'nün itildiği pozisyonda Beşiktaş lehine penaltı verilmemesini "güme giden bir karar" olarak nitelendirirken Fenerbahçe'nin beklediği penaltı için ise Tiago Djalo'nun topa temas ettiğini ve bu nedenle hakemin eleştirilemeyeceğini ifade etti.