TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da Hakan Çalhanoğlu hareketliliği! Sezon sonunda…

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde adı sık sık Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu için sarı-kırmızılı cephede hareketlilik yeniden başladı. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, ara transfer döneminde orta sahaya iki takviye yapmayı planlayan yönetimin Hakan Çalhanoğlu ekseninde temaslara başlayabileceği öğrenildi.

Her fırsatta Galatasaraylı olduğunu dile getiren milli yıldız, sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baksa da mevcut şartlar gereği ana plan sezon sonu için şekilleniyor. Galatasaray yönetimi, sözleşmesi Mayıs 2027'de sona erecek olan Çalhanoğlu için kontratının bitimine bir yıl kala şartlara göre masaya oturmayı hedefliyor. Bu süreçte bonservis bedeli ve oyuncunun sözleşme maliyetleri belirleyici olacak.