Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da Hakan Çalhanoğlu hareketliliği! Sezon sonunda…

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Yaz transfer döneminde adı sık sık Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu için sarı-kırmızılı yönetim yeniden nabız yoklamaya hazırlanıyor. Ara dönemde orta sahaya iki takviye planlayan Galatasaray'da asıl hedef, sezon sonunda şartların olgunlaşması. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 09:29
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde adı sık sık Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu için sarı-kırmızılı cephede hareketlilik yeniden başladı. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, ara transfer döneminde orta sahaya iki takviye yapmayı planlayan yönetimin Hakan Çalhanoğlu ekseninde temaslara başlayabileceği öğrenildi.

Her fırsatta Galatasaraylı olduğunu dile getiren milli yıldız, sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baksa da mevcut şartlar gereği ana plan sezon sonu için şekilleniyor. Galatasaray yönetimi, sözleşmesi Mayıs 2027'de sona erecek olan Çalhanoğlu için kontratının bitimine bir yıl kala şartlara göre masaya oturmayı hedefliyor. Bu süreçte bonservis bedeli ve oyuncunun sözleşme maliyetleri belirleyici olacak.

Ancak şu an için tablo zor. Inter'in kaptanı konumundaki Hakan Çalhanoğlu, İtalyan devinin hem Serie A hem de UEFA Şampiyonlar Ligi hedeflerinde kilit rol üstleniyor. Bu nedenle Inter'in, 31 yaşındaki orta saha için talep ettiği rakamın 25–30 milyon euro bandında olduğu belirtiliyor.

Kariyerinde Almanya ve İtalya tecrübesi bulunan, A Milli Takım'ın da kaptanı olan Çalhanoğlu'nun güncel piyasa değeri 22 milyon euro. Tecrübeli futbolcu, kariyerinde "son büyük transfer" olarak nitelendirilebilecek bir hamleye hazırlanıyor.

Bu sezon Inter formasıyla 18 maçta görev alan Hakan Çalhanoğlu, 7 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

