TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan genç forvete kanca!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray forvet bölgesi için 19 yaşındaki gurbetçi golcüye kancayı taktı. Takvim'de yer alan habere göre; sarı kırmızılılar, M'Gladbach altyapısında görev alan Can Armando Güner'i transfer etmek için yoğun bir mesai harcıyor. Annesi Arjantin asıllı Alman, babası ise Türk kökenli olan Can Armando Güner, Almanya, Arjantin ve Türkiye milli takımlarında oynama hakkına sahip. Genç oyuncu, alt yaş kategorilerinde 62 maçta 47 gole direkt katkı sağladı. Bu sezon 14 maçta görev alan Güner, 4 gol atarken 3 de asist yaptı.