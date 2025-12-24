CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan genç forvete kanca!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan genç forvete kanca!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı kırmızılıların 19 yaşındaki forvet oyuncusu Can Armando Güner'i transfer etmek istediği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 09:36
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan genç forvete kanca!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray forvet bölgesi için 19 yaşındaki gurbetçi golcüye kancayı taktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan genç forvete kanca!

Takvim'de yer alan habere göre; sarı kırmızılılar, M'Gladbach altyapısında görev alan Can Armando Güner'i transfer etmek için yoğun bir mesai harcıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan genç forvete kanca!

Annesi Arjantin asıllı Alman, babası ise Türk kökenli olan Can Armando Güner, Almanya, Arjantin ve Türkiye milli takımlarında oynama hakkına sahip.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'de ilk kayıp! Fenerbahçe'de ilk kayıp! 09:11
F.Bahçe ilk transferini bitirdi! İşte sözleşme süresi F.Bahçe ilk transferini bitirdi! İşte sözleşme süresi 09:11
Ömer Üründül: Nasıl bu kadar kötü olabilir Ömer Üründül: Nasıl bu kadar kötü olabilir 09:02
Beşiktaş'ta yenilmezlik serisi! Beşiktaş'ta yenilmezlik serisi! 09:01
Ahmet Çakar’dan flaş hakem eleştirisi! Ahmet Çakar’dan flaş hakem eleştirisi! 08:57
Usta yazarlar dev derbiyi yorumladı! Usta yazarlar dev derbiyi yorumladı! 08:31
Daha Eski
Kupa derbisinde zafer Beşiktaş'ın! Kupa derbisinde zafer Beşiktaş'ın! 01:26
Domenico Tedesco: Bu da oyunun bir parçası Domenico Tedesco: Bu da oyunun bir parçası 01:26
Sergen Yalçın: Pozisyon vermedik Sergen Yalçın: Pozisyon vermedik 01:26
Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye olay gönderme! Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye olay gönderme! 01:26
A. Efes sonunu getiremedi! A. Efes sonunu getiremedi! 01:26
Beşiktaş derbide penaltı bekledi! Beşiktaş derbide penaltı bekledi! 01:26