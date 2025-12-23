CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a bir Uruguaylı daha! Transferi Fernando Muslera bitirecek

Galatasaray'a bir Uruguaylı daha! Transferi Fernando Muslera bitirecek

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray orta saha transferi için bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Rotasyonu genişletmek isteyen yönetim Manchester United'ın Uruguaylı yıldızın transferinde Muslera'yı kullanmayı hedefliyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 14:41
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'a bir Uruguaylı daha! Transferi Fernando Muslera bitirecek

Ara transferde orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da yönetim düğmeye bastı.

Galatasaray'a bir Uruguaylı daha! Transferi Fernando Muslera bitirecek

Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılılar, son olarak Manchester United forması giyen Uruguaylı orta saha oyuncusu Manuel Ugarte'ye kancayı taktı.

Galatasaray'a bir Uruguaylı daha! Transferi Fernando Muslera bitirecek

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray'da Manuel Ugarte'yi ikna görevi Fernando Muslera'ya verildi.

Galatasaray'a bir Uruguaylı daha! Transferi Fernando Muslera bitirecek

Muslera'nın vatandaşını ikna sürecinde etkin rol aldığı ve Ugarte'nin Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

Galatasaray'a bir Uruguaylı daha! Transferi Fernando Muslera bitirecek

Haberde, Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahayı UEFA'nın yüzde 70 kriteri nedeniyle yarım sezonluğuna kiralamak istediği vurgulandı. İngiliz devi, Manuel Ugarte'nin bonservisi için PSG'ye 50 milyon Euro ödemişti.

G.Saray'da ilk ayrılık netleşti! Yeni adresi...
Veerman transferinde son dakika! Görüşmeler durdu
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
İmralı Heyeti'nden peş peşe temaslar! Önce Adalet Bakanlığı sonra TBMM | Bakan Tunç'tan "yol haritası" mesajı
Fenerbahçe'den bir transfer daha!
Cuesta'da flaş gelişme! Sözleşmesi uzatılıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı detayları! Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı detayları! 14:13
Veerman transferinde son dakika! Görüşmeler durdu Veerman transferinde son dakika! Görüşmeler durdu 14:12
Bodrum FK fırsat tepti! Bodrum FK fırsat tepti! 14:08
Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Benin maçı saat kaçta? Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Benin maçı saat kaçta? 13:58
Türkiye Sutopu’na Altın Sertifika! Türkiye Sutopu’na Altın Sertifika! 13:54
G.Saray'da ilk ayrılık netleşti! Yeni adresi... G.Saray'da ilk ayrılık netleşti! Yeni adresi... 13:44
Daha Eski
Tunus-Uganda maç bilgileri ve 11'ler! Tunus-Uganda maç bilgileri ve 11'ler! 13:42
Fethiyespor gruplarda ilk maçta! Fethiyespor gruplarda ilk maçta! 13:39
Nijerya-Tanzanya maçı hangi kanalda? Nijerya-Tanzanya maçı hangi kanalda? 13:29
Fenerbahçe-Beşiktaş maçı detayları! Fenerbahçe-Beşiktaş maçı detayları! 13:14
Kupadaki derbinin VAR'ı açıklandı! Kupadaki derbinin VAR'ı açıklandı! 12:16
Kadınlar Basketbol Ligi 12. hafta başlıyor! Kadınlar Basketbol Ligi 12. hafta başlıyor! 12:08