Galatasaray'a bir Uruguaylı daha! Transferi Fernando Muslera bitirecek

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray orta saha transferi için bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Rotasyonu genişletmek isteyen yönetim Manchester United'ın Uruguaylı yıldızın transferinde Muslera'yı kullanmayı hedefliyor. İşte detaylar...
Ara transferde orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da yönetim düğmeye bastı.
Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılılar, son olarak Manchester United forması giyen Uruguaylı orta saha oyuncusu Manuel Ugarte'ye kancayı taktı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray'da Manuel Ugarte'yi ikna görevi Fernando Muslera'ya verildi.
Muslera'nın vatandaşını ikna sürecinde etkin rol aldığı ve Ugarte'nin Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi.
Haberde, Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahayı UEFA'nın yüzde 70 kriteri nedeniyle yarım sezonluğuna kiralamak istediği vurgulandı. İngiliz devi, Manuel Ugarte'nin bonservisi için PSG'ye 50 milyon Euro ödemişti.