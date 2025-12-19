Kocaelispor - Hesap.com Antalyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı, Kocaelispor ile Antalyaspor arasında oynanan mücadeleyle devam ediyor. Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde son 5 lig karşılaşmasında yenilgi yüzü görmeyen yeşil-siyahlı ekip, taraftarı önünde sahaya çıkarak bu başarılı seriyi sürdürmenin hesaplarını yapıyor. İç sahada oynanacak karşılaşma, Kocaelispor adına hem moral hem de istikrar açısından büyük önem taşıyor.

Antalyaspor cephesinde ise yeni bir başlangıç arayışı dikkat çekiyor. Teknik Direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran Akdeniz temsilcisi, zorlu Kocaeli deplasmanından galibiyetle dönerek kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Kocaelispor: Javanovic, Ahmet, Smolcic, Balogh, Haidara, Tayfur, Linetty, Keita, Agyei, Chuarlinov, Petkovic

Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Veysel Sarı, Paal, Soner Dikmen, Safuri, Van de Streek, Saric, Ballet, Boli

KOCAELİSPOR-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'de 17. haftada oynanan Kocaelispor-Antalyaspor maçı 19 Aralık Cuma günü saat 20.00'de başladı. beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.