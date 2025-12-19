Fenerbahçeli Edson Alvarez'e ülkesinden şaşırtan eleştiri!

Fenerbahçe'nin Meksikalı yıldızı Edson Alvarez ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 28 yaşındaki futbolcu ülkesinde eleştiri konusu oldu. İşte Alvarez'in gündeme oturduğu o habere dair tüm detaylar...
Sezon başında Aston Villa'dan kiralık olarak Fenerbahçe'nin yolunu tutan Edson Alvarez, FIFA En İyi Ödülleri'nde yaptığı seçimler sebebiyle eleştirilere maruz kaldı.
Meksika'nın ünlü gazetecilerinden David Fatielson, En İyi Ödülleri'nde Meksika A Milli Takım Teknik Direktörü Javier Aguirre'yi "dünyanın en iyi teknik direktörü" olarak oyladığı gerekçesiyle Edson Alvarez'e yüklendi.
Yıldız oyuncuyu hocasına 'yağcılık' yapmakla suçlayan Fatielson, "Edson Alvarez'in, Meksika Milli Takımı kaptanı olarak Javier Aguirre'ye oy verebilmesini anlayamıyorum. Burada oynanan futbol ile Avrupa'daki futbolun iki farklı spor olduğunu hala kavrayamıyor mu?" sözlerini sarf etti.