Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'nin Meksikalı yıldızı Edson Alvarez ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 28 yaşındaki futbolcu ülkesinde eleştiri konusu oldu. İşte Alvarez'in gündeme oturduğu o habere dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025 Cuma 14:56
Sezon başında Aston Villa'dan kiralık olarak Fenerbahçe'nin yolunu tutan Edson Alvarez, FIFA En İyi Ödülleri'nde yaptığı seçimler sebebiyle eleştirilere maruz kaldı.

Fenerbahçeli Edson Alvarez'e ülkesinden şaşırtan eleştiri!

Meksika'nın ünlü gazetecilerinden David Fatielson, En İyi Ödülleri'nde Meksika A Milli Takım Teknik Direktörü Javier Aguirre'yi "dünyanın en iyi teknik direktörü" olarak oyladığı gerekçesiyle Edson Alvarez'e yüklendi.

Fenerbahçeli Edson Alvarez'e ülkesinden şaşırtan eleştiri!

Yıldız oyuncuyu hocasına 'yağcılık' yapmakla suçlayan Fatielson, "Edson Alvarez'in, Meksika Milli Takımı kaptanı olarak Javier Aguirre'ye oy verebilmesini anlayamıyorum. Burada oynanan futbol ile Avrupa'daki futbolun iki farklı spor olduğunu hala kavrayamıyor mu?" sözlerini sarf etti.

SON DAKİKA
Son Dakika
