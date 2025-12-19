CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Dünyaca ünlü gazeteci müjdeyi verdi: Fenerbahçe transferi bitirdi!

Dünyaca ünlü gazeteci müjdeyi verdi: Fenerbahçe transferi bitirdi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir gelişme yaşanıyor. Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin PSV forması giyen Joey Veerman transferini bitirdiğini yazdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025 Cuma 20:19
Dünyaca ünlü gazeteci müjdeyi verdi: Fenerbahçe transferi bitirdi!

Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Hollanda Ligi ekibi PSV Eindhoven'da forma giyen Joey Veerman'ın transferi için anlaşmaya vardığını öne sürdü.

Ünlü gazetecinin sosyal medya hesabından duyurduğu habere göre Fenerbahçe, 20 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli karşılığında PSV ile anlaşmaya vardı.

Romano, Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu ile de kişisel şartlarda anlaştığını da yazdı.

Sarı lacivertli kulüp yöneticilerinden Ertan Torunoğulları'nın Hollanda'da bu transfer için resmi imzaları atacağı öğrenildi.

8 GOL 7 ASİSTLİK PERFORMANS

PSV Eindhoven forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 27 yaşındaki Veerman, 8 gol attı ve 7 asist yaptı.

