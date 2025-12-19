CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 1.Lig Esenler'de kazanan yok: İşte maçın özeti

Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında sahasında SMS Grup Sarıyer'i ağırladı. Mücadele beraberlikle sonuçlandı. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025 Cuma 22:27
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasındaki Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer mücadelesi 1-1 berabere sonuçlandı.

Bu sonuçla Esenler Erokspor puanını 33'e, Sarıyer ise 18'e yükseltti.

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Salih Burak Demirel, Harun Terin

Esenler Erokspor: Enes Ali Oral, Eray Korkmaz, Cavare, Onur Ulaş, Enes Alıç, Mikail Okyar, Amilton, Alper Karaman (Dk. 65 Jack), Recep Niyaz (Dk. 83 Tugay Kacar), Faye (Dk. 12 Nzaba), Kayode

SMS Grup Sarıyer: Furkan Akyüz, Oğuzhan Berber (Dk. 83 Oğuzhan Yılmaz), Fatih Kurucuk, Djilobodji, Ömer Bayram, Traore, Camara, Regattin, Anziani (Dk. 83 Berkay Aydoğmuş), Baran Engül (Dk. 88 Anıl Koç), Dembele (Dk. 46 Urie)

Goller: Dk. 5 Anziani (SMS Grup Sarıyer), Dk. 72 Recep Niyaz (Esenler Erokspor)

Kırmızı kart: Dk. 3 Cavare (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Kayode, Dk. 90+6 Amilton (Esenler Erokspor), Dk. 36 Regattin, Dk. 45 Dembele, Dk. 90+3 Fatih Kurucuk (SMS Grup Sarıyer)

