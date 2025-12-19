CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İtalya Serie A Immobile Hakan'lı Inter'i kupa dışına itti: İşte maçın özeti

İtalya Süper Kupası yarı final maçında Bologna ile Inter kozlarını paylaştı. Seri penaltı atışlarına giden mücadeleyi Bologna kazanarak finale yükseldi. İşte maçın detayları...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 00:28 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 00:31
Bologna, İtalya Süper Kupası yarı final maçında Inter'i normal süresi ve uzatmaları 1-1 berabere biten maçta seri penaltı atışlarında 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

Bologna'nın golünü 35. dakikada Ricardo Orsolini (P) atarken Inter'in golü ise 2. dakikada Marcus Thuram'dan geldi.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Inter'de yedekler arasında yer aldı ve maçta süre bulamadı.

SON PENALTI IMMOBILE'DEN

Geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Ciro Immobile, seri penaltı atışlarında Bologna'nın son penaltısını gole çevirerek takımını finale taşıyan isim oldu.

Bu karşılaşmayla birlikte Bologna, finalde Napoli'nin rakibi oldu.

