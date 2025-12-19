Immobile Hakan'lı Inter'i kupa dışına itti: İşte maçın özeti

Bologna, İtalya Süper Kupası yarı final maçında Inter'i normal süresi ve uzatmaları 1-1 berabere biten maçta seri penaltı atışlarında 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.
Bologna'nın golünü 35. dakikada Ricardo Orsolini (P) atarken Inter'in golü ise 2. dakikada Marcus Thuram'dan geldi.
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Inter'de yedekler arasında yer aldı ve maçta süre bulamadı.
SON PENALTI IMMOBILE'DEN
Geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Ciro Immobile, seri penaltı atışlarında Bologna'nın son penaltısını gole çevirerek takımını finale taşıyan isim oldu.
Ciro Immobile atıyor ve Bologna İtalya Süper Kupası'nda finale gidiyor! 🇮🇹🏆 pic.twitter.com/TxGgAlu6nb— TRT Spor (@trtspor) December 19, 2025
Bu karşılaşmayla birlikte Bologna, finalde Napoli'nin rakibi oldu.