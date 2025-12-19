CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Milli yıldız Dünya Kupası için Galatasaray'a gelebilir!

Milli yıldız Dünya Kupası için Galatasaray'a gelebilir!

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. O milli futbolcunun 2026 Dünya Kupası öncesi form tutmak için takımından ayrılmaya yakın olduğu aktarıldı. Yıldız isim için transferde ortaya çıkan Galatasaray ihtimali ise gündem oldu. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025 Cuma 15:28
Milli yıldız Dünya Kupası için Galatasaray'a gelebilir!

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar titiz bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Cimbom'un gündeminde yer alan o futbolcu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Milli yıldız Dünya Kupası için Galatasaray'a gelebilir!

Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Cimbom'da Borussia Dortmund'da oynayan milli futbolcu Salih Özcan'ın durumu araştırılıyor. Bu sezon Dortmund'da fazla şans bulamayan 27 yaşındaki orta saha için ocak ayında girişimlerin olabileceği ifade edildi.

Milli yıldız Dünya Kupası için Galatasaray'a gelebilir!

2026 Dünya Kupası'nı düşünen Salih Özcan'ın ayrılmaya yakın durduğu kaydedildi. Tecrübeli yıldızın kontratı sezon sonunda bitecek. Cimbom'da Teknik Direktör Okan Buruk'un da yerli rotasyonu için Salih'e sıcak baktığı belirtildi.

