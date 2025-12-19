Milli yıldız Dünya Kupası için Galatasaray'a gelebilir!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Cimbom'da Borussia Dortmund'da oynayan milli futbolcu Salih Özcan'ın durumu araştırılıyor. Bu sezon Dortmund'da fazla şans bulamayan 27 yaşındaki orta saha için ocak ayında girişimlerin olabileceği ifade edildi.
2026 Dünya Kupası'nı düşünen Salih Özcan'ın ayrılmaya yakın durduğu kaydedildi. Tecrübeli yıldızın kontratı sezon sonunda bitecek. Cimbom'da Teknik Direktör Okan Buruk'un da yerli rotasyonu için Salih'e sıcak baktığı belirtildi.
