Transferde sürpriz gelişme! Galatasaraylı futbolcu MLS'ye mi gidiyor?
Galatasaray'da takıma katılacak oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor. Cimbom'da son olarak o futbolcuyla ilgili sürpriz gelişme yaşandı. Kısa süre içerisinde Galatasaray'dan MLS'ye transfer resmen gerçekleşebilir.
Galatasaray son olarak Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 1. hafta maçında sahasında RAMS Başakşehir'i konuk etti. Cimbom bu karşılaşmadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar bu mücadelenin ardından Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edeceği karşılaşmaya odaklandı. Sarı-kırmızılılarda tek hedef bu maçtan galibiyetle ayrılmak.
Cimbom'da diğer yandan transfer çalışmaları titizlikle devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim kadrosuna önemli isimleri dahil etmek isterken diğer yandan takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor.
Bu anlamda performansıyla teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen Berkan Kutlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda Berkan Kutlu'ya ABD'den MLS'ten birçok takımın ilgi gösterdiği kaydedildi. Deneyimli orta saha için resmi teklif bekleniyor.