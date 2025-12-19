CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de yönetimden Jhon Duran'a flaş uyarı!

Fenerbahçe'de yönetimden Jhon Duran'a flaş uyarı!

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Tümosan Konyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup ettiği mücadelede Domenico Tedesco ile yaşadığı gerginlik gündem olan Jhon Duran'a yönetimden flaş uyarı geldi. İşte Kolombiyalı yıldıza dair son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025 Cuma 09:49
Fenerbahçe'de yönetimden Jhon Duran'a flaş uyarı!

Fenerbahçe'de Kolombiyalı yıldız Jhon Duran, son haftalardaki sinirli tavırları nedeniyle yönetim ve teknik ekibin dikkatini çekti. Özellikle Konyaspor maçında oyundan çıkarılırken Tedesco'nun uzattığı eli itmesi, ekipte alarma yol açtı.

Fenerbahçe'de yönetimden Jhon Duran'a flaş uyarı!

22 yaşındaki golcü, Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinde kritik gollere imza atsa da, ligdeki diğer maçlar ile Avrupa Ligi karşılaşmalarında beklenen performansı gösteremedi.

Fenerbahçe'de yönetimden Jhon Duran'a flaş uyarı!

Jhon Duran, daha önce Avrupa Ligi'ndeki Ferencvaros maçının son anlarında rakibine yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart görmüştü. Genç oyuncu ile özel bir görüşme gerçekleştiren teknik ekip ve yönetim, Kolombiyalı'ya sahadaki hırsının takımı mutlu ettiğini ancak sinirlerine hakim olmasının şart olduğunu iletti.

Fenerbahçe'de yönetimden Jhon Duran'a flaş uyarı!

Yöneticilerin, "Oynamak istemen son derece doğal. Ancak sinirlerine hakim olman gerek, aksi takdirde takıma zarar verirsin. Daha sakin kalmak zorundasın" uyarısında bulunulduğu öğrenildi. Duran, Göztepe ve RAMS Başakşehir maçlarında kırmızı kartlık hareketler yapmıştı.

