Bologna-Inter MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bologna-Inter MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Süper Kupa yarı final maçında Bologna ile Inter karşı karşıya gelecek. Hakan Çalhanoğlu önderliğinde turnuvada final biletini almayı hedefleyen Inter, Riyad'da oynanacak karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Finalde Napoli'nin rakibi olmayı hedefleyen Cristian Chivu ve öğrencileri, organizasyonun flaş ekibine karşı hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Bologna-Inter maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Bologna-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025 Cuma 10:00
Bologna-Inter MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bologna-Inter maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Süper Kupa'da yarı final heyecanı, Bologna ile Inter arasında oynanacak kritik mücadeleyle zirveye çıkıyor. Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun liderliğinde sahaya çıkacak olan Inter, Riyad'da oynanacak bu önemli karşılaşmada final biletini alarak yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Siyah-mavililer için hata payının olmadığı bu randevu, sezonun en kritik virajlarından biri olarak görülüyor. Öte yandan Bologna ise finalde Napoli'nin rakibi olabilmek adına güçlü rakibi karşısında kusursuz bir performans sergilemek istiyor. Peki, Bologna-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BOLOGNA-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Süper Kupa yarı finalinde oynanacak Bologna-Inter maçı 19 Aralık Cuma günü saat 22.00'de başlayacak.

BOLOGNA-INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Riyad'da oynanacak Bologna-Inter maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BOLOGNA-INTER MAÇI CANLI İZLE

BOLOGNA-INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bologna: Ravaglia; Holm, Lucumi, Heggem, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro

Inter: J. Martinez; Akanji, Bisseck, Bastoni; Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez

