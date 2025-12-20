CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Radomir Djalovic: Oyuncularım ciddi anlamda karakter koydu

Radomir Djalovic: Oyuncularım ciddi anlamda karakter koydu

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Zecorner Kayserispor'da teknik direktör Radomir Djalovic, aldıkları bir puanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 17:36
Radomir Djalovic: Oyuncularım ciddi anlamda karakter koydu

Djalovic, karşılaşmanın ardından maçın oynandığı Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında sözlerine Konyaspor'u tebrik ederek başladı.

Rakibin ciddi anlamda mücadele verdiğini aktaran Djalovic, "Bence Kayserispor bugün sahada daha iyi olan taraftı, daha iyi olan takımdı. Takımım bugün her top için mücadele etti. Elinden geleni ortaya koydu. Birçok fırsat yakaladık oyunun içerisinde ama bunları değerlendiremedik. Futbol böyle bir oyun. Siz atamazsanız rakibiniz atar." diye konuştu.

Djalovic, golü yedikten sonra pes etmediklerinin altını çizerek, "90+3. dakikada beraberlik golünü bulduk. Oyuncularım ciddi anlamda karakter koydu. Alınan bu bir puan bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.

