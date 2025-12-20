Galatasaray'a UEFA'dan para cezası!

UEFA Disiplin Kurulu, Galatasaray'a verilen cezaları açıkladı. Bu doğrultuda; 25 Kasım'da İstanbul'da sarı-kırmızılıların Union Saint-Gilloise ile olan maçında sportmenliğe aykırı davranıştan dolayı Futbol A Takımı İdari Direktörü Uğur Yıldız, UEFA müsabakalarından bir maç men edildi. Aynı müsabakada takımın uygunsuz davranışı gerekçesiyle 18 bin euro, temel davranış kurallarını ihlal etmekten 10 bin euro olmak üzere kulübe para cezaları kesildi.

Sarı-kırmızılıların 5 Kasım'da deplasmanda Ajax ile karşılaştığı maçta taraftarının meşale yakmasından dolayı ise 5 bin 250 Euro cezaya hükmedildi. Kulübe kesilen toplam para cezası 33 bin 250 Euro oldu.