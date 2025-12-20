Galatasaray'a UEFA'dan para cezası!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Futbol A Takımı İdari Direktörü Uğur Yıldız, Union Saint-Gilloise maçında sportmenliğe aykırı davranış gerekçesiyle UEFA tarafından bir maçtan men edildi. Sarı-kırmızılı kulübe ayrıca toplamda 33 bin 250 euro para cezası verildi. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 15:54 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 15:59
UEFA Disiplin Kurulu, Galatasaray'a verilen cezaları açıkladı. Bu doğrultuda; 25 Kasım'da İstanbul'da sarı-kırmızılıların Union Saint-Gilloise ile olan maçında sportmenliğe aykırı davranıştan dolayı Futbol A Takımı İdari Direktörü Uğur Yıldız, UEFA müsabakalarından bir maç men edildi. Aynı müsabakada takımın uygunsuz davranışı gerekçesiyle 18 bin euro, temel davranış kurallarını ihlal etmekten 10 bin euro olmak üzere kulübe para cezaları kesildi.

Sarı-kırmızılıların 5 Kasım'da deplasmanda Ajax ile karşılaştığı maçta taraftarının meşale yakmasından dolayı ise 5 bin 250 Euro cezaya hükmedildi. Kulübe kesilen toplam para cezası 33 bin 250 Euro oldu.

