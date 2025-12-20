Erzurumspor FK deplasmanda Bandırmaspor'u 2-0 yendi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Bandırmaspor ile Erzurumspor FK kozlarını paylaştı. Bandırma 17 Eylül Stadı oynanan mücadelede Erzurumspor FK, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti. Konuk ekibin gollerini; 45. dakikada Eren Tozlu ve 90+4. dakikada Baiye kaydetti. Maçın ardından Erzurumspor FK 30 puanla ligde 5. sırada bulunuyor. Bandırmaspor ise 26 puanla ile 9. sırada yer alıyor.