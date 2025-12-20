Erzurumspor FK deplasmanda Bandırmaspor'u 2-0 yendi

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Bandırmaspor'a konuk olan Erzurumspor FK, mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmasını bildi. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 15:34
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Bandırmaspor ile Erzurumspor FK kozlarını paylaştı. Bandırma 17 Eylül Stadı oynanan mücadelede Erzurumspor FK, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti. Konuk ekibin gollerini; 45. dakikada Eren Tozlu ve 90+4. dakikada Baiye kaydetti. Maçın ardından Erzurumspor FK 30 puanla ligde 5. sırada bulunuyor. Bandırmaspor ise 26 puanla ile 9. sırada yer alıyor.

