Ziraat Türkiye Kupası
Osasuna-Deportivo Alaves maçı tüm detayları: Saati, kanal bilgileri ve ilk 11'ler

Osasuna-Deportivo Alaves maçı tüm detayları: Saati, kanal bilgileri ve ilk 11'ler

İspanya La Liga’da 17. haftanın düğüm maçlarından birinde Osasuna, sahasında Deportivo Alaves’i ağırlıyor. 15 puanla 17. sırada yer alan ve tehlikeli bölgeden bir an önce uzaklaşmak isteyen Osasuna, taraftarı önünde mutlak galibiyet peşinde. Diğer yanda ise 18 puanla 12. sırada bulunan ve istikrar arayan Deportivo Alaves, bu zorlu deplasmandan puanla dönerek orta sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. El Sadar’ın büyüleyici atmosferinde oynanacak karşılaşmanın detayları futbolseverler için merak konusu. İşte Osasuna-Deportivo Alaves maçı detayları...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 16:48
Osasuna-Deportivo Alaves maçı tüm detayları: Saati, kanal bilgileri ve ilk 11'ler

Osasuna-Deportivo Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Osasuna ile Deportivo Alaves, La Liga'nın 17. haftasında karşı karşıya geliyor. Sezon başından bu yana aldığı 4 galibiyet ve 3 beraberlikle düşme hattı sınırına demirleyen ev sahibi ekip, rakibi karşısında galibiyet elde ederek tehlike hattından uzaklaşmayı amaçlıyor. Alaves ise 3 maçlık mağlubiyet serisini Real Sociedad karşısında kırmasının ardından geçen hafta Real Madrid'e aldığı yenilgiyle yıkıldı. 5 maçtır hasret kaldığı deplasman galibiyetini Osasuna karşısında almak isteyen Eduardo Coudet'in ekibinde tek hedef galibiyet. İşte Osasuna-Deportivo Alaves maçı detayları...

Osasuna-Deportivo Alaves MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Osasuna-Deportivo Alaves maçı, 20 Aralık Cumartesi günü, Estadio El Sadar'da oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Osasuna-Deportivo Alaves MAÇI HANGİ KANALDA?

Cesar Soto'nun düdüğüyle start alacak Osasuna-Deportivo Alaves maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Osasuna-Deportivo Alaves MUHTEMEL 11'LER

Osasuna: Herrera; Arguibide, Osambela, Catena, Herrando, Cruz; Moncayola, Torro, Oroz; Budimir, Munoz

Deportivo Alaves: Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada; Blanco; Vicente, Ibanez, Suarez, Rebbach; Boye

