Osasuna-Deportivo Alaves maçı tüm detayları: Saati, kanal bilgileri ve ilk 11'ler

Osasuna-Deportivo Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Osasuna ile Deportivo Alaves, La Liga'nın 17. haftasında karşı karşıya geliyor. Sezon başından bu yana aldığı 4 galibiyet ve 3 beraberlikle düşme hattı sınırına demirleyen ev sahibi ekip, rakibi karşısında galibiyet elde ederek tehlike hattından uzaklaşmayı amaçlıyor. Alaves ise 3 maçlık mağlubiyet serisini Real Sociedad karşısında kırmasının ardından geçen hafta Real Madrid'e aldığı yenilgiyle yıkıldı. 5 maçtır hasret kaldığı deplasman galibiyetini Osasuna karşısında almak isteyen Eduardo Coudet'in ekibinde tek hedef galibiyet. İşte Osasuna-Deportivo Alaves maçı detayları...

Osasuna-Deportivo Alaves MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Osasuna-Deportivo Alaves maçı, 20 Aralık Cumartesi günü, Estadio El Sadar'da oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Osasuna-Deportivo Alaves MAÇI HANGİ KANALDA?

Cesar Soto'nun düdüğüyle start alacak Osasuna-Deportivo Alaves maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Osasuna-Deportivo Alaves MUHTEMEL 11'LER

Osasuna: Herrera; Arguibide, Osambela, Catena, Herrando, Cruz; Moncayola, Torro, Oroz; Budimir, Munoz

Deportivo Alaves: Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada; Blanco; Vicente, Ibanez, Suarez, Rebbach; Boye