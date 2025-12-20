CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Real Madrid-Sevilla maçı hakkında: Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11

Real Madrid-Sevilla maçı hakkında: Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11

İspanya La Liga’nın 17. haftasında gözler başkent Madrid’e çevriliyor. 39 puanla 2. sırada yer alan ve liderlik takibini sürdüren Real Madrid, sahasında ligin köklü ekiplerinden Sevilla’yı konuk ediyor. Konuk ekip, 20 puanla 9. sırada bulunurken bu zorlu deplasmanda alacağı puanlarla üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Xabi Alonso'nun öğrencilerinin zirve inadı ile Sevilla’nın geri dönüş mücadelesinin karşı karşıya geleceği Real Madrid - Sevilla maçının canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'lerini haberimizde bulabilirsiniz.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 17:27 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 17:30
Real Madrid-Sevilla maçı hakkında: Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11

Real Madrid - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da devlerin savaşı başlıyor. 17. haftada zirve takibini sürdüren Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Sevilla'yı konuk ediyor. 8 maçlık yenilmezlik serisine Celta Vigo mağlubiyetiyle gölge düşüren ev sahibi, yeni serinin 2. ayağı için sahaya çıkacak. Sevilla ise geçen hafta Real Oviedo karşısında aldığı 4-0'lık skorla moral depoladı. Güçlü rakibine karşı sürpriz galibiyet hedefleyen Matias Almeyda'nın ekibi, ligin üst yarısındaki yerini sağlamlaştırmanın hesaplarını yapıyor. İşte Real Madrid-Sevilla maçı detayları...

Real Madrid-Sevilla MAÇI NE ZAMAN?

La Liga'nın 17. haftası kapsamındaki Real Madrid-Sevilla maçı, 20 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

Real Madrid-Sevilla MAÇI SAAT KAÇTA?

Başken Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak Real Madrid-Sevilla maçı saat 23.00'te başlayacak.

Real Madrid-Sevilla MAÇI HANGİ KANALDA?

Alejandro Muniz'in yöneteceği Real Madrid-Sevilla maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

