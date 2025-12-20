Real Madrid-Sevilla maçı hakkında: Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Real Madrid - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da devlerin savaşı başlıyor. 17. haftada zirve takibini sürdüren Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Sevilla'yı konuk ediyor. 8 maçlık yenilmezlik serisine Celta Vigo mağlubiyetiyle gölge düşüren ev sahibi, yeni serinin 2. ayağı için sahaya çıkacak. Sevilla ise geçen hafta Real Oviedo karşısında aldığı 4-0'lık skorla moral depoladı. Güçlü rakibine karşı sürpriz galibiyet hedefleyen Matias Almeyda'nın ekibi, ligin üst yarısındaki yerini sağlamlaştırmanın hesaplarını yapıyor. İşte Real Madrid-Sevilla maçı detayları...

Real Madrid-Sevilla MAÇI NE ZAMAN?

La Liga'nın 17. haftası kapsamındaki Real Madrid-Sevilla maçı, 20 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

Real Madrid-Sevilla MAÇI SAAT KAÇTA?

Başken Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak Real Madrid-Sevilla maçı saat 23.00'te başlayacak.

Real Madrid-Sevilla MAÇI HANGİ KANALDA?

Alejandro Muniz'in yöneteceği Real Madrid-Sevilla maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.