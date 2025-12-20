Fenerbahçe'de Tedesco'dan sakatlık açıklaması!

İkas Eyüpspor mücadelesi öncesi açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, takımdaki sakatlıklar ile ilgili konuştu. Tedesco, "İki tane sakatlık yaşadık son maçta. Archie ve Edson, bu maçta ve önümüzdeki maçta olmayacaklar ama bizim çok kaliteli oyuncularımız var. Bu maça odaklandık. Oyuncularımdan yüksek efor göstermelerini istedim bu maçta." dedi. Detaylar geliyor...