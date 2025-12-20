CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Tedesco'dan sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe'de Tedesco'dan sakatlık açıklaması!

İkas Eyüpspor mücadelesi öncesi açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, takımdaki sakatlıklar ile ilgili konuştu. İşte o açıklamalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 16:17
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Tedesco'dan sakatlık açıklaması!

İkas Eyüpspor mücadelesi öncesi açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, takımdaki sakatlıklar ile ilgili konuştu. Tedesco, "İki tane sakatlık yaşadık son maçta. Archie ve Edson, bu maçta ve önümüzdeki maçta olmayacaklar ama bizim çok kaliteli oyuncularımız var. Bu maça odaklandık. Oyuncularımdan yüksek efor göstermelerini istedim bu maçta." dedi. Detaylar geliyor...

F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
Göztepe'nin yıldızı G.Saray'a! Transferde flaş takas
DİĞER
Süper Lig'in en pahalı 15 transferi belli oldu! İşte yıldızların bonservis bedelleri....
Donanmanın gurur günü! Başkan Erdoğan açıkladı: Kimsenin toprağında gözümüz yok
G.Saray'dan Keita sürprizi!
Beşiktaş'a Arjantinli stoper!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Iğdır'da kazanan çıkmadı! Iğdır'da kazanan çıkmadı! 15:44
Leeds United-Crystal Palace maçı yayın bilgileri! Leeds United-Crystal Palace maçı yayın bilgileri! 15:40
Erzurumspor FK deplasmanda galip! Erzurumspor FK deplasmanda galip! 15:34
Fırtına'ya bir Beşiktaşlı daha! Fırtına'ya bir Beşiktaşlı daha! 15:29
Tottenham-Liverpool maçı detayları! Tottenham-Liverpool maçı detayları! 15:24
Kanarya'da hedef 3 puan: Canlı yayın bilgileri! Kanarya'da hedef 3 puan: Canlı yayın bilgileri! 14:41
Daha Eski
Dolmabahçe'de kritik randevu! Beşiktaş maçı detayları Dolmabahçe'de kritik randevu! Beşiktaş maçı detayları 13:57
Konyaspor-Kayserispor | CANLI Konyaspor-Kayserispor | CANLI 13:51
Beşiktaş'a Arjantinli stoper! Beşiktaş'a Arjantinli stoper! 13:37
Levante-Real Sociedad maçı ne zaman? Levante-Real Sociedad maçı ne zaman? 13:17
Real Oviedo-Celta Vigo maçı ne zaman? Real Oviedo-Celta Vigo maçı ne zaman? 12:50
Brighton-Sunderland maçı ne zaman? Brighton-Sunderland maçı ne zaman? 12:39