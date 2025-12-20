CANLI SKOR ANA SAYFA
Leeds United-Crystal Palace maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Premier Lig

Leeds United-Crystal Palace maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Premier Lig

Premier Lig’de 17. haftanın en kritik randevularından birinde, ateş hattından uzaklaşmak isteyen Leeds United, bu sezonun flaş ekibi Crystal Palace’ı konuk ediyor. 16 puanla 17. sırada bulunan ev sahibi ekip, taraftarı önünde kazanarak derin bir nefes almanın peşinde. Diğer yanda ise 26 puanla 5. sıraya kadar tırmanan ve Avrupa hayalleri kuran bir Crystal Palace var. Bir tarafın ligde kalma savaşı, diğer tarafın zirveye ortak olma mücadelesi verdiği bu nefes kesen Leeds United-Crystal Palace karşılaşmasının tüm detaylarını sizler için derledik.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 15:40
Leeds United-Crystal Palace maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Premier Lig

Leeds United-Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Leeds United, Premier Lig'in 17. haftasında en formda ekiplerden Crystal Palace'ı konuk ediyor. Düşme hattı sınırındaki ev sahibi ekip, son 2 maçı birer puanla kapatmasının ardından güçlü rakibi karşısında 3 puan alarak sınırdan uzaklaşmanın peşinde. Crystal Palace ise Elland Road'dan 3 puanla dönerek 4. sıraya yerleşmeyi hedefliyor. İşte Leeds United-Crystal Palace maçının yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri...

Leeds United-Crystal Palace MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Leeds United-Crystal Palace maçı, 20 Aralık Cumartesi günü, Elland Road Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Leeds United-Crystal Palace MAÇI HANGİ KANALDA?

Thomas Bramall'ın düdüğüyle start alacak Leeds United-Crystal Palace maçı, beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Leeds United-Crystal Palace MUHTEMEL 11'LER

Leeds United: Perri; Struijk, Rodon, Bijol; Bogle, Stach, Tanaka, Ampadu, Gudmundsson; Okafor, Calvert-Lewin

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Clyne, Wharton, Hughes, Mitchell; Nketiah, Pino; Mateta

