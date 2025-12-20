Leeds United-Crystal Palace maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Premier Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Leeds United-Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Leeds United, Premier Lig'in 17. haftasında en formda ekiplerden Crystal Palace'ı konuk ediyor. Düşme hattı sınırındaki ev sahibi ekip, son 2 maçı birer puanla kapatmasının ardından güçlü rakibi karşısında 3 puan alarak sınırdan uzaklaşmanın peşinde. Crystal Palace ise Elland Road'dan 3 puanla dönerek 4. sıraya yerleşmeyi hedefliyor. İşte Leeds United-Crystal Palace maçının yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri...

Leeds United-Crystal Palace MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Leeds United-Crystal Palace maçı, 20 Aralık Cumartesi günü, Elland Road Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Leeds United-Crystal Palace MAÇI HANGİ KANALDA?

Thomas Bramall'ın düdüğüyle start alacak Leeds United-Crystal Palace maçı, beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Leeds United-Crystal Palace MUHTEMEL 11'LER

Leeds United: Perri; Struijk, Rodon, Bijol; Bogle, Stach, Tanaka, Ampadu, Gudmundsson; Okafor, Calvert-Lewin

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Clyne, Wharton, Hughes, Mitchell; Nketiah, Pino; Mateta