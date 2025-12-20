CANLI SKOR ANA SAYFA
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred: Güçlü bir aileyiz şampiyon olacağız!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred: Güçlü bir aileyiz şampiyon olacağız!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İkas Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Fred galibiyeti değerlendirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 19:38
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred: Güçlü bir aileyiz şampiyon olacağız!

Fenerbahçe'de Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, İkas Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLERİ

"Çok iyi bir durumdayız. Sezonun ilk kısmında iyi bir yoldayız. Yılı iyi bitiriyoruz. Kupada bir Beşiktaş maçı da var. Bugün iyi bir maç ortaya koyduk. Bugün önemli bir maçtı. Dinleneceğiz, ligin geri kalanı için yüzde yüz bir şekilde hareket edeceğiz, çalışacağız. Sezonun ilk kısmı için önemliydi, ikinci kısmı çok önemli."

"BİZ GÜÇLÜ BİR AİLEYİZ, ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"Birlikte hareket ediyor olmak önemli. Saha içinde takım arkadaşınızın nerede olacağını bilmeniz, ona göre hareket etmeniz, uyum sağlamanız çok önemli. Asensio, Talisca, Oğuz ve tüm hücum oyuncularının hangi pozisyonda olduğunu biliyor olmanız çok önemli. Bu büyük bir anlam ifade ediyor. Antrenmanlarda da iyi iş çıkarıyoruz. Ligin geri kalanı için de iyi bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Aramızda güçlü bir uyum, güçlü bir kimya var. Biz güçlü bir aileyiz. Sezonun kalanında böyle devam etmeliyiz. Bu sene şampiyon olacağız." dedi.

