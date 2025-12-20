CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Burhan Felek’te sürpriz sonuç! Bursa BBSK Fenerbahçe Medicana’yı set vermeden geçti

Burhan Felek’te sürpriz sonuç! Bursa BBSK Fenerbahçe Medicana’yı set vermeden geçti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi’nin 12. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Fenerbahçe Medicana’yı 3-0 mağlup ederek haftanın dikkat çeken galibiyetlerinden birine imza attı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 20:30 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 20:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Burhan Felek’te sürpriz sonuç! Bursa BBSK Fenerbahçe Medicana’yı set vermeden geçti

Fenerbahçe Medicana: 0 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, Onur Coşkun

Fenerbahçe Medicana: Yiğit Gülmezoğlu, Barthelemy, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Drzyzga (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Gomez, Franca, Ngapeth)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Hasan Sıkar, Corre, Mestre, Emir Kaan Öztürk, Dirlic, Gökhan Gökgöz (Alperay Demirciler, Ümit Demir)

Setler: 22-25, 20-25, 22-25

Süre: 90 dakika (33, 27, 30)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 12. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 yendi.

Kaynak: AA

Tedesco: Haberleri görünce şok olduk!
Göztepe'nin yıldızı G.Saray'a! Transferde flaş takas
DİĞER
Fenerbahçe’de iki şok sakatlık! Beşiktaş maçında oynamayacaklar
Donanmanın gurur günü! Başkan Erdoğan açıkladı: Kimsenin toprağında gözümüz yok
Sergen Yalçın: Büyük şanssızlıklar yaşadık
Saran: Devlet çağırırsa hemen geliriz!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Kasımpaşa maçına hazır G.Saray Kasımpaşa maçına hazır 20:13
Trabzonspor evinde F.Bahçe'yi devirdi! Trabzonspor evinde F.Bahçe'yi devirdi! 20:11
M. City Etihad’da rahat kazandı! M. City Etihad’da rahat kazandı! 20:07
Tedesco: Galibiyeti hak ettik! Tedesco: Galibiyeti hak ettik! 19:49
Sergen Yalçın: Büyük şanssızlıklar yaşadık Sergen Yalçın: Büyük şanssızlıklar yaşadık 19:49
Fred: Güçlü bir aileyiz şampiyon olacağız! Fred: Güçlü bir aileyiz şampiyon olacağız! 19:38
Daha Eski
Saran: Devlet çağırırsa hemen geliriz! Saran: Devlet çağırırsa hemen geliriz! 19:31
Oosterwolde: İvmemizi yukarı taşıyacağız! Oosterwolde: İvmemizi yukarı taşıyacağız! 19:17
İsmail Yüksek: Her şeye rağmen ayaktayız İsmail Yüksek: Her şeye rağmen ayaktayız 19:15
F.Bahçe deplasmanda rahat kazandı! F.Bahçe deplasmanda rahat kazandı! 18:52
Juventus-Roma maçı muhtemel 11'ler! Juventus-Roma maçı muhtemel 11'ler! 18:50
F.Bahçe'den Sadettin Saran açıklaması! F.Bahçe'den Sadettin Saran açıklaması! 18:42