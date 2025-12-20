Burhan Felek’te sürpriz sonuç! Bursa BBSK Fenerbahçe Medicana’yı set vermeden geçti

Fenerbahçe Medicana: 0 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ramazan Çevik, Onur Coşkun
Fenerbahçe Medicana: Yiğit Gülmezoğlu, Barthelemy, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Drzyzga (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Gomez, Franca, Ngapeth)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Hasan Sıkar, Corre, Mestre, Emir Kaan Öztürk, Dirlic, Gökhan Gökgöz (Alperay Demirciler, Ümit Demir)
Setler: 22-25, 20-25, 22-25
Süre: 90 dakika (33, 27, 30)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 12. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 yendi.
