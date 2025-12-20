FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek: Her şeye rağmen ayaktayız

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İkas Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.

Sarı lacivertlilerde İsmail Yüksek maçın ardından konuştu.

İŞTE İSMAİL YÜKSEK'İN SÖZLERİ

"Kazandığımız için mutluyuz. Son 6 ayda yaşanmayan hiçbir şey kalmadı bu camiada. Her şeye rağmen ayaktayız. Bu taraftar, bu camia kenetlendiği sürece önümüzde kimse duramaz. Bunu herkes biliyor. Bu camiayı mutlu edeceğiz. İnşallah her şey çok güzel olacak."

"Çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz. İnşallah sezon sonu gülen biz olacağız." dedi.