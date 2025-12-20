CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Dolmabahçe'deki mücadeleyi hakem Cihan Aydın düdük çalıyor. Siyah beyazlılar taraftarı önünde kazanarak üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Rizespor ise Recep Uçar yönetiminde çıkışını sürdürmek istiyor. Beşiktaş-Çaykur Rizespor mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 18:58 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 19:25
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor.

Dolmabahçe'de oynanan mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetiyor.

Trabzon deplasmanından 3-3'lük beraberlikle dönen siyah beyazlılar evinde galip gelerek çıkışa geçmek istiyor. Rizespor ise zorlu deplasmandan puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor.

MÜCADELE ÖNCESİ İKİ TAKIMIN 11'LERİ BELLİ OLDU

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Kartal, Demir Ege, Orkun, Cerny, Rashica, Abraham

Çaykur Rizespor: Erdem, Mithat, Sagnan, Samet, Hojer, Papanikolaou, Olawoyin, Laçi, Augusto, Rak-Sakyi, Ali Sowe.

BEŞİKTAŞ-RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı 20 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ İLE RİZESPOR ARASINDA 47. RANDEVU

İki takım bugüne kadar 46 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan 46 maçın 29'unu Beşiktaş, 8'ini de Karadeniz temsilcisi kazandı. 9 müsabakada ise taraflar 1 puana razı oldu. Siyah-beyazlı takımın attığı 93 gole, Rize ekibi 46 golle karşılık verdi.

SON 2 MAÇTA BERABERLİK

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın takımı, Süper Lig'de 2 haftadır galibiyete hasret. 15. haftada ağırladığı Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, geçtiğimiz hafta ise deplasmanda Trabzonspor ile 3-3'lük beraberlikle yine 1 puana razı oldu. Siyah-beyazlı ekip, Rizespor karşılaşmasını kazanıp hem 3 puan hasretini sonlandırmak hem de devre arasına moralli girmek istiyor.

SARI KART SINIRINDA 5 İSİM

Beşiktaş'ta sarı kart ceza sınırında da 5 oyuncu yer alıyor. Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Tammy Abraham, Tiago Djalo ve Orkun Kökçü bugünkü müsabakada kart görmeleri halinde Süper Lig'de ikinci devrenin ilk maçı olan Kayserispor karşılaşmasında cezalı olacak.

