Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor.
Dolmabahçe'de oynanan mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetiyor.
Trabzon deplasmanından 3-3'lük beraberlikle dönen siyah beyazlılar evinde galip gelerek çıkışa geçmek istiyor. Rizespor ise zorlu deplasmandan puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor.
MÜCADELE ÖNCESİ İKİ TAKIMIN 11'LERİ BELLİ OLDU
İŞTE MAÇIN 11'LERİ
Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Kartal, Demir Ege, Orkun, Cerny, Rashica, Abraham
Çaykur Rizespor: Erdem, Mithat, Sagnan, Samet, Hojer, Papanikolaou, Olawoyin, Laçi, Augusto, Rak-Sakyi, Ali Sowe.
BEŞİKTAŞ-RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı 20 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
BEŞİKTAŞ İLE RİZESPOR ARASINDA 47. RANDEVU
İki takım bugüne kadar 46 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan 46 maçın 29'unu Beşiktaş, 8'ini de Karadeniz temsilcisi kazandı. 9 müsabakada ise taraflar 1 puana razı oldu. Siyah-beyazlı takımın attığı 93 gole, Rize ekibi 46 golle karşılık verdi.
SON 2 MAÇTA BERABERLİK
Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın takımı, Süper Lig'de 2 haftadır galibiyete hasret. 15. haftada ağırladığı Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, geçtiğimiz hafta ise deplasmanda Trabzonspor ile 3-3'lük beraberlikle yine 1 puana razı oldu. Siyah-beyazlı ekip, Rizespor karşılaşmasını kazanıp hem 3 puan hasretini sonlandırmak hem de devre arasına moralli girmek istiyor.
SARI KART SINIRINDA 5 İSİM
Beşiktaş'ta sarı kart ceza sınırında da 5 oyuncu yer alıyor. Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Tammy Abraham, Tiago Djalo ve Orkun Kökçü bugünkü müsabakada kart görmeleri halinde Süper Lig'de ikinci devrenin ilk maçı olan Kayserispor karşılaşmasında cezalı olacak.