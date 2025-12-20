CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: Devlet çağırırsa nerede olursak olalım geliriz!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: Devlet çağırırsa nerede olursak olalım geliriz!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, kendisine destek veren sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür etti.

Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 19:31 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 20:02
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: Devlet çağırırsa nerede olursak olalım geliriz!

Uyuşturucu soruşturması kapsamında adli kontrol tedbiri uygulanan Başkan Saran, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve sarı-lacivertlilerin 3-0 kazandığı ikas Eyüpspor maçının ardından açıklama yaptı.

Suç işlemediğini ifade eden Saran, "Öncelikle destekleyenlere teşekkür ederim. Çok büyük destek vardı. Çok mutlu oldum. Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Hayır. Kusursuz muyum? Hayır. Suç işledim mi? Hayır. Devlet çağırırsa neredeysek hemen geliriz. Veremeyecek hesabımız yok. Biz başkaları gibi gelmemezlik yapmayız. Bu ülke bizim." ifadelerini kullandı.

Şampiyon olarak taraftarı mutlu edeceklerini dile getiren Saran, şunları kaydetti:

"Şampiyon olana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Ömrüm boyunca unutamayacağım destek vardı. Biz şampiyon olacağız. Taraftarımızı mutlu edeceğiz. Şampiyon olana kadar pes etmeyeceğiz. Sonuna kadar çalışacağız ve sonunda inşallah çok mutlu edeceğiz. Tüm desteğin farkındayız. İyi ki bu büyük camianın parçasıyım. En büyük gururum bu takımın başkanı olmak. Çok iyi ekibimiz var, oyuncularımız var. Bizim artık şampiyon olmaktan başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ben biraz duygusal bir adamım."

