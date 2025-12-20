CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Jayden Oosterwolde: İvmemizi yukarı taşıyacağız!

Jayden Oosterwolde: İvmemizi yukarı taşıyacağız!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İkas Eyüpspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de, karşılaşma sonrası Jayden Oosterwolde galibiyeti ve takımın yükselen performansını değerlendirdi. İşte Oosterwolde'nin açıklamaları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 19:17
Jayden Oosterwolde: İvmemizi yukarı taşıyacağız!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İkas Eyüpspor'u deplasmanda 3-0'la geçen Fenerbahçe'de, yıldız savunmacı Jayden Oosterwolde maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Son haftalardaki performansın altını çizen Oosterwolde, takım oyununun önemine vurgu yaptı:

"Son iki maçta gerçekten çok iyi oynadık. Zaten takım olarak çok çalışıyoruz ve bunun karşılığını sahada alıyoruz. Bu tamamen bir takım performansı. Gol yemeden kazandığımız için ayrıca çok mutluyuz. Aldığımız 3 puan bizim için çok değerli. Bu şekilde devam etmeyi hedefliyoruz."

Sezon genelini de değerlendiren Hollandalı futbolcu, yaşanan değişimlere rağmen istikrarlı bir çizgi yakaladıklarını belirtti:

"İyi bir sezon geçiriyoruz. Sezon içinde takımda ve yönetimde bazı değişiklikler oldu ama buna rağmen iyi maçlar çıkardık. Sahada özgüvenliyiz. Sezonun kalan bölümünde ivmemizi daha da yukarı taşımak istiyoruz."

