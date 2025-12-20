BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın: Büyük şanssızlıklar yaşadık

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

Mücadele öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İŞTE YALÇIN'IN SÖZLERİ

Sergen Yalçın: "Fiziksel anlamda ve oyun kalitesi anlamında oyuncularım baya mücadele ediyorlar bence. İlk yarının totalinde çok ciddi şanssızlıklar yaşadık. Bireysel hatalar damgasını vurdu, bu da oyunu sıkıntıya sokuyor. İyi hazırlandık. Ofansif hatta sıkıntımız var. Sakatlar, Afrika Kupası'nda oyuncularımız var. Ön alan oyunu oynamaya çalışacağız, rakibi baskı altına almaya çalışacağız. Umarım başarılı olur çocuklar." dedi.