Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe İkas Eyüpspor-Fenerbahçe | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İkas Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 16:00 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 16:48
Eyüpspor-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Ligde yoluna namağlup devam eden ve 36 puanla 2. sırada bulunan sarı-lacivertliler, ilk yarıyı galibiyetle tamamlamayı hedefliyor. Son 2 maçını 4-0'lık skorlarla kazanan Fenerbahçe'de bazı önemli eksikler bulunuyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

EYÜPSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANİ KANALDA?

Eyüpspor-Fenerbahçe maçı 20 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'de başladı. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Eyüpspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta

İKAS EYÜPSPOR-FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LER

İkas Eyüpspor: Felipe, Serdar, Robin Yalçın, Emir Ortakaya, Mujakic, Stepanenko, Yalçın, Kerem, Draguş, Thiam, Umut

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Fred, İsmail, Asensio, Kerem, Talisca, Duran

KANARYA İLK YARIYI 3 PUANLA KAPATMAK İSTİYOR

Domenico Tedesco yönetiminde Brann ve Konyaspor'u 4-0 gibi farklı skorlarla mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk yarısının son maçında da başarılı performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Bu sezon 16 lig maçında 10 galibiyet ve 6 beraberlik alan sarı-lacivertliler, 13 puanla 17. sırada yer alan rakibine karşı hata yapmak istemiyor.

Fenerbahçe puan durumu

FENERBAHÇE MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

EYÜPSPOR İLE FENERBAHÇE ARASINDA 3. RANDEVU

Fenerbahçe ile Eyüpspor, Süper Lig tarihinde 3. kez kozlarını paylaşıyor. Süper Lig'de 2. sezonunu yaşayan eflatun-sarılılar, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda sahasında 1-1'lik beraberlik alırken, Kadıköy'de oynanan mücadele ise sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Eyüpspor-Fenerbahçe maçları

EYÜPSPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

FENERBAHÇE KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Sarı-lacivertlilerin Faslı forveti Youssef En-Nesyri ile Malili oyuncu Dorgeles Nene, 2025 Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarında bulunuyor. Sakatlığı bulunan Nelson Semedo ve Archie Brown'un tedavileri sürüyor. Tutuklu bulunan Mert Hakan Yandaş da kadroda olmayacak. Saha çalışmalarına başlayan Çağlar Söyüncü'nün durumuna teknik heyet karar verecek. Öte yandan Edson Alvarez de ağrıları nedeniyle riske edilmedi ve maç kadrosuna yazılmadı.

Eyüpspor-Fenerbahçe maç kadrosu

ASENSIO İSTATİSTİKLERİ İLE PARLAMAYA DEVAM EDİYOR

Konyaspor karşılaşmasında 1 gol, 1 asistlik performans sağlayan Marco Asensio, ligde son haftalarda takımının gol yollarında en etkili ismi oldu. Asensio, son 8 maçın 7'sinde skor katkısı yaptı. 29 yaşındaki futbolcu bu süreçte 6 kez fileleri havalandırırken, 4 kez de gol pası verdi. İspanyol futbolcunun ligde 7 golü bulunuyor.

Marco Asensio istatistikleri

EN GOLCÜ İSİM TALISCA

Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücum oyuncusu Anderson Talisca, Brann ve Konyaspor maçlarında kaydettiği toplam 5 golle takımın en golcü ismi oldu. 31 yaşındaki futbolcu bu sezon 24 maçta 13 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Ligde de 8 golle sarı-lacivertlilerin en golcü ismi konumunda bulunuyor. Youssef En-Nesyri ve Marco Asensio'nun ise Süper Lig'de 7'şer golü var.

Anderson Talisca istatistikleri

FENERBAHÇE'DEN 15 MAÇLIK SERİ

Sarı-lacivertliler Tedesco yönetiminde son 15 maçta kaybetmedi. Kanarya, 24 Eylül tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e mağlup olduğu müsabakanın ardından Süper Lig'de 10, Avrupa Ligi'nde 5 karşılaşmaya çıkarken, bu süreçte 10 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

Eyüpspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak

LİGİN NAMAĞLUP TEK TAKIMI

Fenerbahçe, ligde 16 haftada 36 puan toplarken bu süreçte mağlubiyet yaşamadı. Ligde bu sezon mağlup olmayan tek takım konumunda bulunan Tedesco'nun öğrencileri, son lig maçında Konyaspor'u 4-0 yendi. Kanarya, 36 golle de Galatasaray ile birlikte ligin en golcü iki takımından biri.

Fenerbahçe maçları

SARI-LACİVERTLİLERİN DEPLASMAN KARNESİ

Fenerbahçe, bu sezon dış sahada 8 karşılaşmaya çıktı. 6'sını Tedesco, 1'ini Mourinho, 1'ini de Zeki Murat Göle'nin yönetiminde oynayan sarı-lacivertliler 4 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Kanarya, ligde konuk olduğu maçlarda 17 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü. Fenerbahçe, deplasmanda en son RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Eyüpspor-Fenerbahçe maçı nerede

