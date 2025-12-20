CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Everton-Arsenal maçı CANLI İZLE: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Everton-Arsenal maçı CANLI İZLE: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig’de 17. haftanın en kritik randevularından birinde, liderlik koltuğunda oturan Arsenal, zorlu Everton deplasmanına çıkıyor. 36 puanla zirvenin sahibi olan konuk ekip, şampiyonluk yolunda hata yapmadan ilerlemeyi hedeflerken; 24 puanla 10. sıraya demirleyen Everton, taraftarı önünde büyük bir sürprize imza atmak istiyor. İşte Everton-Arsenal maçı canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 16:23 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 16:26
Everton-Arsenal maçı CANLI İZLE: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'in 17. haftasında Arsenal, zirvede kalma mücadelesi verirken Everton ile karşı karşıya geliyor. 36 puanla lider durumda olan Arsenal, şampiyonluk hedefi doğrultusunda zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor. Everton ise 24 puanla orta sıralarda yer alıyor ve evinde büyük bir sürpriz peşinde. Zorlu mücadelenin yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri araştırılıyor. Peki Everton-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda

Everton-Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EVERTON-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig'in 17. haftası kapsamındaki Everton-Arsenal maçı, 20 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

EVERTON-ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Liverpool'daki Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanacak Everton-Arsenal maçı saat 23.00'te başlayacak.

EVERTON-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Samuel Barrott'un yöneteceği Everton-Arsenal maçı, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EVERTON-ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Everton: Pickford; O'Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Iroegbunam; Dibling, Alcaraz, Grealish; Barry

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Hincapie, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard

