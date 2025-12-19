Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'de heyecan 17. hafta ile devam ediyor. Son olarak bu karşılaşmaların hakemleri belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025 Cuma 12:06 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2025 Cuma 12:10
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligin 17. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle:

BUGÜN:

20.00 Kocaelispor-Hesap.com Antalyaspor: Gürcan Hasova

YARIN:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Zecorner Kayserispor: Ömer Tolga Güldibi

17.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe: Ali Yılmaz

20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

21 ARALIK PAZAR:

14.30 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Göztepe-Samsunspor: Yasin Kol

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Alper Akarsu

22 Aralık Pazartesi:

17.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: Ali Şansalan

20.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Halil Umut Meler

İŞTE AÇIKLANAN LİSTE:

DİĞER
SON DAKİKA
