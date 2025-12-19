Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligin 17. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle:
BUGÜN:
20.00 Kocaelispor-Hesap.com Antalyaspor: Gürcan Hasova
YARIN:
14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Zecorner Kayserispor: Ömer Tolga Güldibi
17.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe: Ali Yılmaz
20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
21 ARALIK PAZAR:
14.30 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Göztepe-Samsunspor: Yasin Kol
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Alper Akarsu
22 Aralık Pazartesi:
17.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: Ali Şansalan
20.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Halil Umut Meler
İŞTE AÇIKLANAN LİSTE: