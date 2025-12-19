CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında Borussia Dortmund ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya gelecek. Niko Kovac yönetiminde son 3 lig maçında 7 puan toplayabilen sarı-siyahlılar, evinde oynayacağı maçta çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Zorlu deplasmanda kötü gidişe dur demek ve 11. sıradan yukarıya doğru çıkmak isteyen Eugen Polanski ve öğrencileri ise kazanmanın yollarını arayacak. Peki, Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025 Cuma 09:19
Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Borussia Dortmund-Mönchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 15. hafta heyecanı, Borussia Dortmund ile Borussia Mönchengladbach arasında oynanacak kritik karşılaşmayla devam edecek. Teknik Direktör Niko Kovac yönetiminde son haftalarda yakaladığı istikrarı devam ettirmek isteyen sarı-siyahlılar, geride kalan 3 maçında topladıkları 7 puanla yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. Borussia Mönchengladbach cephesinde ise hedef, olumsuz gidişata son vermek. Teknik Direktör Eugen Polanski yönetiminde ligde 11. sırada bulunan konuk ekip, bu zorlu randevudan galibiyetle ayrılarak sıralamada yukarıya tırmanmanın planlarını yapıyor. Peki, Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA DORTMUND-BORUSSIA MONCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'da 15. haftada oynanacak Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach maçı 19 Aralık Cuma günü saat 22.30'da başlayacak.

BORUSSIA DORTMUND-BORUSSIA MONCHENGLADBACH MAÇI HANGİ KANALDA?

Signal Iduna Park'ta oynanacak Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BORUSSIA DORTMUND-BORUSSIA MONCHENGLADBACH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Borussia Dortmund: Kobel; Sule, Can, Schlotterbeck; Ryerson, Gross, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Chukwuemeka; Guirassy

Borussia Mönchengladbach: Nicolas; Scally, Elvedi, Diks; Castrop, Reitz, Engelhardt, Netz; Machino, Reyna; Tabakovic

