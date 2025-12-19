Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Borussia Dortmund-Mönchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 15. hafta heyecanı, Borussia Dortmund ile Borussia Mönchengladbach arasında oynanacak kritik karşılaşmayla devam edecek. Teknik Direktör Niko Kovac yönetiminde son haftalarda yakaladığı istikrarı devam ettirmek isteyen sarı-siyahlılar, geride kalan 3 maçında topladıkları 7 puanla yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. Borussia Mönchengladbach cephesinde ise hedef, olumsuz gidişata son vermek. Teknik Direktör Eugen Polanski yönetiminde ligde 11. sırada bulunan konuk ekip, bu zorlu randevudan galibiyetle ayrılarak sıralamada yukarıya tırmanmanın planlarını yapıyor. Peki, Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA DORTMUND-BORUSSIA MONCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'da 15. haftada oynanacak Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach maçı 19 Aralık Cuma günü saat 22.30'da başlayacak.

BORUSSIA DORTMUND-BORUSSIA MONCHENGLADBACH MAÇI HANGİ KANALDA?

Signal Iduna Park'ta oynanacak Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BORUSSIA DORTMUND-BORUSSIA MONCHENGLADBACH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Borussia Dortmund: Kobel; Sule, Can, Schlotterbeck; Ryerson, Gross, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Chukwuemeka; Guirassy

Borussia Mönchengladbach: Nicolas; Scally, Elvedi, Diks; Castrop, Reitz, Engelhardt, Netz; Machino, Reyna; Tabakovic